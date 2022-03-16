51萬放包包騎車沿路飛！10多熱心路人幫撿　送警歸還總金額曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子想要開飲料店，騎機車到北市向朋友借款50萬，就在回家途中，因背包拉鍊未完全拉上，裏面皮夾（內有1萬元和一些零錢）及50萬現金沿路飛出，10多名路過民眾見狀，立即幫忙撿拾送到派出所，撿回金額為49萬9967元，警方聯繫女子前來認領，女子貼文感謝熱心民眾「台灣最美風景是人，深刻體會到了」。

▲警方向便利商店商借點鈔機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，42歲卓姓女子擔任保母，因想要自己創業開飲料店，於是向友人商借50萬元，15日晚間7時許，她從新莊龍安街住家騎機車，到台北市與友人在銀行會合，拿了現金50萬元放進隨身的藍色背包，就在行經新北大道三段時，意外發生了。

▼熱心民眾拿撿到的現金到派出所報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

原本放在機車前掛鉤上的藍背包因拉鍊未完全拉上，就這樣裡頭的現金50萬，沿路飛散，最後連藍包也掉在路上，裡面裝有1萬元的皮夾也掉出，行經的10多位民眾見狀，都熱心的停下車幫忙撿拾飛散的千元鈔票。

最後大家把所有撿到的錢集中交給4人，將撿拾到的藍色背包及現金送到轄區五工派出所，警方與民眾到旁邊便利商店商請借用點鈔機，經清點現金有49萬9967元，根據皮包內證件資料，聯繫上卓女，將撿拾回來的財物歸還給她。

卓女事後相當感激熱心民眾及警方，將事件貼到臉書社團《愛新莊我是新莊人》，「＃台灣最美的風景是人!!，我今天深刻的體會到了….幫我撿到錢的4個好心先生…正等待我的到來，當時我心裡想…能撿回來一半都是我的幸運了」。

▼卓女貼文感謝熱心民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）