　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

51萬放包包騎車沿路飛！10多熱心路人幫撿　送警歸還總金額曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子想要開飲料店，騎機車到北市向朋友借款50萬，就在回家途中，因背包拉鍊未完全拉上，裏面皮夾（內有1萬元和一些零錢）及50萬現金沿路飛出，10多名路過民眾見狀，立即幫忙撿拾送到派出所，撿回金額為49萬9967元，警方聯繫女子前來認領，女子貼文感謝熱心民眾「台灣最美風景是人，深刻體會到了」。

▲▼警方向便利商店商借點鈔機，熱心民眾拿撿到的現金到派出所報案，卓女貼文感謝熱心民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方向便利商店商借點鈔機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，42歲卓姓女子擔任保母，因想要自己創業開飲料店，於是向友人商借50萬元，15日晚間7時許，她從新莊龍安街住家騎機車，到台北市與友人在銀行會合，拿了現金50萬元放進隨身的藍色背包，就在行經新北大道三段時，意外發生了。

▼熱心民眾拿撿到的現金到派出所報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方向便利商店商借點鈔機，熱心民眾拿撿到的現金到派出所報案，卓女貼文感謝熱心民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

原本放在機車前掛鉤上的藍背包因拉鍊未完全拉上，就這樣裡頭的現金50萬，沿路飛散，最後連藍包也掉在路上，裡面裝有1萬元的皮夾也掉出，行經的10多位民眾見狀，都熱心的停下車幫忙撿拾飛散的千元鈔票。

最後大家把所有撿到的錢集中交給4人，將撿拾到的藍色背包及現金送到轄區五工派出所，警方與民眾到旁邊便利商店商請借用點鈔機，經清點現金有49萬9967元，根據皮包內證件資料，聯繫上卓女，將撿拾回來的財物歸還給她。

卓女事後相當感激熱心民眾及警方，將事件貼到臉書社團《愛新莊我是新莊人》，「＃台灣最美的風景是人!!，我今天深刻的體會到了….幫我撿到錢的4個好心先生…正等待我的到來，當時我心裡想…能撿回來一半都是我的幸運了」。

▼卓女貼文感謝熱心民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方向便利商店商借點鈔機，熱心民眾拿撿到的現金到派出所報案，卓女貼文感謝熱心民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
政大球星蔡宸綱遭「禁練＋禁賽」！　不得參加UBA決賽
快訊／林昀儒17分鐘橫掃進大滿貫8強！　將對決馬龍
深田恭子突曬「餵奶照」　消失2個月近況首曝
快訊／桃園女「意識不清」送醫確診！　Ct值曝光
快訊／今本土+3「都在桃園」！　境外暴增87例
LIVE／桃園再增學童確診！　陳時中最新說明
快訊／台一線廢土狂漏400m　車流回堵到北車！
高雄「暖男師」抱女學生跨坐親吻！　他控：狼師樂園
一隻鳥害停電！他挖「台電神文」嘆：鳥變笨了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三重忠孝碼頭發現男性浮屍　警消打撈釐清身份

30天開出6863罰單進帳411萬　台中「最搶錢路口」曝光

3寶爸狂約前女友新歡　見面拿刀猛砍到小腸外露！她目睹看傻眼

男童公園「鐵條插眼」！纏訟6年獲國賠　盧秀燕：市府應撤回上訴

向少年求歡因「照騙」被打槍　現役軍人怒搶手機強拍裸照

1hr連放3把火險害5命！看不慣垃圾堆屋外　憤怒哥被關起來了

住興中街火災隔壁遭斷水電　男窩網咖一周求助...他豪氣給1.7萬

約好載爸看醫生…宜蘭小貨車「滑墜15m深邊坡」！駕駛重傷不治

快訊／台一線砂石車廢土狂漏400m　封道清理車流回堵至北車

騎車「頓一下」揪出酒駕+被通緝　高雄男驚：下午要跑遠洋怎辦

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

快訊／三重忠孝碼頭發現男性浮屍　警消打撈釐清身份

30天開出6863罰單進帳411萬　台中「最搶錢路口」曝光

3寶爸狂約前女友新歡　見面拿刀猛砍到小腸外露！她目睹看傻眼

男童公園「鐵條插眼」！纏訟6年獲國賠　盧秀燕：市府應撤回上訴

向少年求歡因「照騙」被打槍　現役軍人怒搶手機強拍裸照

1hr連放3把火險害5命！看不慣垃圾堆屋外　憤怒哥被關起來了

住興中街火災隔壁遭斷水電　男窩網咖一周求助...他豪氣給1.7萬

約好載爸看醫生…宜蘭小貨車「滑墜15m深邊坡」！駕駛重傷不治

快訊／台一線砂石車廢土狂漏400m　封道清理車流回堵至北車

騎車「頓一下」揪出酒駕+被通緝　高雄男驚：下午要跑遠洋怎辦

紐西蘭重開邊境！陳時中：台灣情況沒法類比　疫情越嚴重管制越鬆

她腹痛竟是「肝臟被吃掉三分之一」　醫取出3.5公分巨型寄生蟲

擔心舊iPhone升級 iOS 15.4會變慢　8款機型跑分結果出爐

上海4億豪宅被踢爆「夜間糞水倒灌」　10餘年漏水3次屋主氣炸

高齡者打疫苗領500元「打氣仍差」　僅催出多一成人來打

中火卯起來燒「發電量狂飆97%」！一片紅爆　中南部人崩潰

快訊／三重忠孝碼頭發現男性浮屍　警消打撈釐清身份

陳時中：福食公聽會是「參考用」　政策已上路不會暫緩進口

毛毛你在哪／虎斑幼貓新店永平街失蹤　飼主急尋

韓國班機近7天「世界確診率最高」　陳時中：擬納落地採檢

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

社會熱門新聞

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

即／基隆近8000戶停電　牠慘被電成焦屍

載孫上學闖紅燈撞拖板車　爺慘死輪下孫斷腿重傷

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

少年販毒皇帝！　15歲中輟生「撈一票好養家」

即／高雄回收車輾死1歲男童

女神前男友是敗家子！　霧峰林家後代名人爆詐財醜聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

獨／兒遭回收車輾斃男自責　子女安慰父

想轉東吳法律　女大生遭補教師罵「低能屁孩」

即／2工人剪桃機電纜！法院裁定羈押禁見

泛亞副理涉收百萬回扣20萬元交保　急領錢救女友

更多熱門

相關新聞

4800坪濕地公園第一排　亞昕攜手新潤推副都心新案

4800坪濕地公園第一排　亞昕攜手新潤推副都心新案

績優上櫃亞昕集團（股票代號：5213）今年推案大手筆，戰線橫跨中台灣以北，其中最具規模的首推位於新莊副都心的「亞昕森中央」。看好新莊副都心，亞昕集團打造日系城中城概念開發案， 3/11由亞昕集團董座姚連地率開發團隊舉行開工典禮。

園藝工打牌欠40多萬　飛車搶包竟沒錢

園藝工打牌欠40多萬　飛車搶包竟沒錢

虐死男童　無照保母輕判定讞

虐死男童　無照保母輕判定讞

被老婆弟當提款機！他怒：不給就鬧

被老婆弟當提款機！他怒：不給就鬧

被這對男女害慘！「現金卡」23年前一堆人辦

被這對男女害慘！「現金卡」23年前一堆人辦

關鍵字：

新莊保母借錢51萬飲料店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／謝和弦宣布：我要當爸爸了　莉婭喜喊「是2條線」！

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春美貌超驚人

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

中低收入戶將加發生活補助！

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

大S婆婆「對新媳婦真實反應曝光」！

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面