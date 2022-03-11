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渣男援交國中妹還多次殺價！最後更說要匯款竟人間蒸發

▲桃園黃姓男子今年4月間藉口餽贈食品禮盒給女子，還趁機摟抱與撫摸胸部與臀部等處「想跟妳做愛」，女子驚嚇之餘報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園吳姓男子找國中妹援交，竟多次殺價，最後人間蒸發。此為示意圖。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園吳姓男子2019年間透過交友軟體認識15歲的國中女「小蔓」（化名），並誘使小蔓援交。2人講定價錢後，吳男卻以「沒射」、「時間不足」等理由殺價，最後一次更是說沒帶錢要匯款，結果卻避不聯絡。一審將他重判6年10月，上訴二審後，改判刑4年。可上訴。

判決指出，擔任日本料理廚師的吳男，2019年4月間透過交友軟體認識小蔓，之後他以「單身情哥」之名義，以LINE通訊軟體與小蔓聯繫，並談妥3小時8000元的性交易價碼。雙方約定1星期後在桃園市平鎮區某旅館為性交易。交易當天下午，吳男還以LINE詢問：「你玩糖嗎？」，小蔓回以問號：「玩什麼糖」後，吳男稱：「你不知道喔」、「見面再說。」而後進入旅館後，在小蔓面前吸食二級管制毒品甲基安非他命，並詢問小蔓是否吸毒，小蔓拒絕。

雙方在旅館內以口交方式性交易，從下午5點多到晚間8點半左右，最後吳男以「硬不起來」、「沒射」等理由殺價，小蔓答應降價成2000元，雙方完成第一次交易。隔了一星期，雙方再以3小時8000元的價碼談妥，這次吳男雖然射了，但竟然以不足3小時為由，再度殺價，小蔓又答應降價為2000元成交。

隔了4週，吳男又傳訊息給小蔓，說很想小蔓，希望收藏小蔓之「身材奶照」，誘使小蔓自拍猥褻照片。但小蔓回說「我不拍這種照片」而拒絕。3天後，吳男又約出小蔓性交易，這次雙方沒談妥價錢，吳男完事後，竟然說忘記帶錢，要小蔓傳帳戶資訊給他，他再匯款。小蔓事後雖傳送訊息，但吳男的女友發現2人的手機對話後，憤而刪除2人的對話紀錄，吳男沒有匯款。小蔓報警，警方循線逮捕吳男，檢方提起公訴。

法院審理時，吳男雖然認罪，但沒有賠償小蔓、未能達成和解，一審法院因此重判有期徒刑6年10月。案經上訴，二審高等法院審理時，吳男仍坦承犯罪，由於小蔓另外提起民事訴訟，吳男敗訴須賠償30萬元確定，吳男在高院開庭時，又承諾會加碼賠償2萬元。高院因此減免刑度，改判有期徒刑4年，可上訴。

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