被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

▲若不借老婆弟弟錢，「他就會來我公司鬧」，令原PO相當崩潰。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

雖說結婚後應該要愛屋及烏，照顧另一半的家人。但有位網友在《匿名公社》表示，自己被老婆弟弟當提款機，用各種理由瘋狂借錢，「不給還在公司樓下鬧」，讓他相當崩潰。

原PO表示，老婆的弟弟三天兩頭就跑來公司找，「不是說沒錢加油，就是沒錢吃飯」，雖然每次都只是2百、5百的要，但長期下來也不少，讓原PO更生氣的是，不給還不行，「他會坐在公司大廳直到我下去」，之前還因為太頻繁來要錢，原PO還被老闆關心是不是遇到麻煩，而原PO老婆也只是叫原PO「不要理他」。

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但原PO崩潰說道，有一次自己真的選擇不理，「他居然直接在公司大廳鬧，搞到別部門都知道」，就算原PO跟岳父母抱怨，也只得到「姊夫要多照顧忍讓」的回覆，「剛剛他又來了，開口就是1千，說要帶新女友去吃飯」，讓原PO當場氣炸，「我老婆一個月也只給我8千」，並抱怨老婆的弟弟又不找工作還不懂得省錢，「這叫我怎麼照顧？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「和老婆說，再來，就直接報警處理了」，「換你每天跟他要還錢，他應該就不敢再來找你了」，「居然要女婿多忍讓！這樣縱容兒子難怪兒子變廢物」，「被寵壞了，已經吃到甜頭了，不可能不會再討」，「跟他要錢討債，一天一通打給他，跟他說前前後後借了多少」，「不快點把事情處理的話，事情一直拖下去，會變得越來越過分的」。