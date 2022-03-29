中高齡就業不害怕！　永康就服助您再創職涯第二春

▲雲嘉南分署永康就業中心，規劃「銀髮人才職場重返研習班」及「銀髮人力職能躍升課程」各一場，讓中高齡求職者了解職業興趣、建立職場信心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，規劃「銀髮人才職場重返研習班」及「銀髮人力職能躍升課程」各一場，讓中高齡求職者了解職業興趣、建立職場信心。

近年來高齡議題逐漸被重視，社會開始著重如何讓中高齡者的職涯延伸讓生活更正向，穩定中高齡就業，減少勞動力人口流失也是政府一直以來努力的方向，為提升中高齡勞動市場勞動參與率及就業意願，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署規劃各種提升中高齡就業能力及就業意願的各種方案，目的是希望透過方案讓中高齡者建立職場信心、搭配企業的屬性及中高齡求職者就業職能需求使就業能更順暢，讓這些中高齡者能繼續發揮所能，再創職涯第二春。

在前年偕同永康就業中心銀髮人力職能躍升課程，參與的企業日盛發有限公司更因透過這些課程，了解僱用中高齡者的好處，除了在工作上對於職場倫理更重視外，最大的好處是穩定性高，該公司林經理表示以前對於中高齡的僱用有所顧忌，覺得中高齡者體能較差，自我觀念較強，但透過了解後加強職前訓練，並且由現場督導帶領精進本職學能，在工作中學習一技之長，目前公司已進用近4成的中高齡民眾，林經理並表示，希望更多的企業能給中高齡者就業機會，將會發現中高齡人力是好用的穩定性人力。

永康就業中心表示，去年6月國小畢業60歲的阿英（化名），來永康就業中心尋求協助，阿英表示他從事廚助工作超過30年，卻不敵疫情影響被迫結束營業，阿英煩惱在餐飲工作已久，擔心這麼大的年紀是否可以嘗試其他產業，經就服員建議參加去年「銀髮人才職場重返研習班」，在課程中從基礎防疫實名制、google地圖導航實際工作體驗、前輩經驗分享，並且完成人生中第一份個人履歷，課程結束後隨即銜接徵才面試。

阿英挑戰了這份新興產業的居家清潔服務，錄取就業至今已近1年。阿英表示，剛開始很怕做改變，擔心自己無法勝任，但透過公司的帶領及就業中心的協助，現在他覺得很有成就感，不但學得一技之長，也學會了如何使手機，讓他跟年輕人更貼近，覺得自己不再是LKK。

永康就業中心黃豑頡主任表示，對於中高齡或退休再就業求職者，普遍科技資訊能力不足、勞動體力欠佳、或需配合家庭照顧，過往皆從事相近產業中高齡民眾，對不同領域工作機會往往缺乏自信有著更多調適問題，雲嘉南分署推出一系列銀髮求職者小團體課程，其中「銀髮人才職場重返研習班」安排進行產職業及自我探索課程；「銀髮人才職能躍升課程」則規劃強化職場軟實力並提升就業核心；最後導入「職場就業見習前哨班」進行企業實地參訪、體驗操作並陪同面試。

而雲嘉南各地區就業服務中心，皆有針對當地產業結合開辦課程，若對於銀髮人才職場重返研習班、職能躍升課程有興趣之民眾，可撥打(06)6985945轉1141~1143洽詢，讓中高齡就業不害怕！再創職涯第二春。另外針對中高齡及高齡者，勞動部勞動力發展署也有不同的的方案，有需求民眾不論是找工作或技能培訓可以上台灣就業通查詢，企業想找尋資深長才的人力，也可上台灣就業通退休人力專區，找尋合適的人才。