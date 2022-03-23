永康警好讚！ 南警局長偕警友會理事長頒發破案茶

▲台南市警局長方仰寧肯定，偕同警友會林玉柱理事長，前往永康分局頒發破案茶，親自慰勉每位員警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市永康分局再傳捷報，打擊犯罪不間斷，除成功查獲毒品通緝犯，及時扣押5百公克毒品，又分別破獲20人及28人流動天九牌職業賭場及查獲槍枝改造工廠，大刀闊斧表現獲台南市警局長方仰寧肯定，偕同警友會林玉柱理事長於22日下午前往永康分局頒發破案茶，親自慰勉每位員警的辛勞。

2月5日查獲龍潭街一處民宅查獲職業天九牌職業賭場，2月25日永康分局查獲毒品通緝犯凃姓男子到案，並當場查扣毒品約500公克、3月6日凌晨在小東路民宅地下室破獲天九牌職業賭場、3月9日破獲陳姓男子經營人蛇集團，查扣贓款新臺幣300萬餘元、3月21日查獲許姓男子涉嫌槍枝改造工廠案，此外，本分局的賭博成果從今年1月至3月21日破獲率高達110%，局長方仰寧對於偵辦員警的辛勞與努力高度肯定，並表示永康分局沆瀣一氣、士氣高昂，大力緝毒、掃蕩職業大賭場以及查扣大批軍火，維護治安平穩，避免遭不肖份子擾亂秩序，也期盼能持續溯源、刨根，全力查緝犯罪分子，以淨化治安讓民眾安心。

永康警分局長甘炎民表示，毒品、賭博與槍枝等犯罪，不僅會引起金錢糾紛，更會影響到民眾生命的危險，因此警方絕不允許犯罪事件的發生，抱著嫉惡如仇的心，澈底根絕犯罪的因子;警友會理事長林玉柱看到警方查扣的相關證物也大讚，「永康警真的好讚」，也表示現在的社會情勢動盪不安，因為疫情、烏俄戰爭等因素而造成人心惶惶，幸虧還有這麼強大的後盾能共同守護家園，努力打擊犯罪，讓人民更能安心打拼事業，為國家貢獻一己的心力。