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動保界名人遭爆騙色家暴　專挑單親媽下手！威脅訊息曝光

曾任動保團體幹部的郭鈺（右）遭控利用職務接近愛狗女子、騙財騙色。（讀者提供）

▲曾任動保團體幹部的郭鈺（右）遭控利用職務接近愛狗女子、騙財騙色。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名曾活躍於動保界的渣男被控利用動保團體幹部的身分，接近愛狗女子，騙財騙色，甚至家暴凌虐，行徑十分惡劣！

知情人士B先生告訴本刊，58歲的郭鈺，有過多段婚姻，8年前曾加入台灣照顧生命協會（簡稱照生會）擔任主任，還聲稱要組一支部隊，在臉書發文招募人員並募款，要用「非法律」方式替毛小孩伸張正義，以暴制暴，對付虐待貓狗的人士。

然而，看似正氣凜然的郭鈺，其實並非善類，甚至還有偽造文書、詐欺、傷害、恐嚇等多項前科，B先生說，郭在業界打滾多年，以私刑處理虐待貓狗的人士闖出名號，私下卻利用自己的名氣，接近愛狗女子、騙財騙色，是個不折不扣的動保渣男。

有家暴傾向的郭鈺，曾傳訊威脅被害女子。（讀者提供）

▲有家暴傾向的郭鈺，曾傳訊威脅被害女子。

另一名愛狗人士C先生也說，郭鈺憑著好口才，騙了不少女子，連資深媒體人張沂卉也曾在臉書怒批他是「詐欺慣犯」，專挑有年紀的愛狗女子或單親媽媽下手，去年郭得知一名愛狗女子的兒子想逃避兵役，竟稱與軍方關係好，刻意接近對方，展開交往，之後卻騙光女方的積蓄，女子向姐妹淘哭訴，才讓事件曝光。

郭鈺欺騙多名女子，資深媒體人張沂卉曾在臉書怒批他是詐欺慣犯。（翻攝張沂卉臉書）

▲郭鈺欺騙多名女子，資深媒體人張沂卉曾在臉書怒批他是詐欺慣犯。

更誇張的是，郭鈺事後還打電話威脅知情人士封口。「郭很惡劣，到處說他會用私刑處理虐狗的人，然後對愛狗女子獻殷勤，等對方上勾，就開始借錢，若討不到錢，甚至會動手打人！」K小姐表示，7年前，她的閨密小文（化名）經一名愛狗女子W小姐介紹認識郭，能言善道的他便以柔情攻勢展開追求，沒想到小文卻迎來一場惡夢。

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