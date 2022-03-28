他替姪子抽兵種　1596張「第1抽就中籤王」！本人反應超爆笑

▲他替堂姪子抽兵種，總共1596張籤，沒想到他第一抽就直接抽中海陸籤。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他最近替年滿18歲的堂哥兒子，現場一共1596張籤，其中僅4張是海陸籤，加上他是第一個抽的，就隨便抽一張給報籤人員，沒想到報籤人員突大喊「海軍陸戰隊2號」，瞬間全場起立鼓掌歡呼，讓他苦笑「我該怎麼跟堂姪子說」。

原PO表示，自己20年前服兵役時，扣除在成功嶺受寒暑訓，折抵2個月役期，總共要當1年8個月，當初的他抽到的是航空特戰部隊，籤名一喊出來瞬間全場歡聲雷動，替他歡呼祝福，他也因此展開了一段早晚各跑5千公尺、瘋狂伏地挺身、腿力訓練當體操的日子。

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▲堂姪子聽到抽中海陸後，在女友面前故作堅強說「太好了，是海陸，小意思啦，當兵不操怎麼叫當兵」。（圖／記者季相儒攝）

如今已經過了20年，輪到他的堂姪子準備抽籤，前幾日他上門拜訪時，剛好堂姪子要去打工，堂哥臨時要去拜訪客戶，二堂嫂又因為上班不在家，堂姪子就拜託他幫忙抽兵種籤。

他到了抽籤現場後，發現總共1596張籤，裡面有4張海陸籤，由於是第一個抽的，想說應該不會那麼衰，就隨手拿了一張籤給報籤人員，沒想到報籤人員卻大喊「海軍陸戰隊2號」，讓他再次享受到被全場歡呼祝福的感覺。

當時他真的不知道該怎麼跟堂姪子說，後來硬著頭皮先告訴堂哥抽到「海陸」，堂哥笑說「都幾年了，你的籤運怎麼還是一樣衰」。堂姪子聽到抽中海陸後，在女友面前故作堅強說「太好了，是海陸，小意思啦，當兵不操怎麼叫當兵」，等女友離開後才苦笑「叔叔，你怎麼會抽到海陸啦，要把我操死」。

其他網友看了文章紛紛笑說「當兵越操越好阿，那種訓練出來的意志力、體魄是在社會上練不出來的」、「放心啦，現在的海陸當兵的情形也都不一樣了」、「海陸也有伙房兵，可以趁這次轉換跑道吧」、「四個月什麼兵種都一樣啦」、「代抽真的很容易抽到籤王」。

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