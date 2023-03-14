恢復1年有必要？　苦苓吐「4月兵役內幕」：一堆發呆、滑手機

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

義務役恢復1年兵役後，輿論話題不斷，作家苦苓今寫下長文，透露現役兵轉述的軍中情況，同時也不禁感嘆，「大家都在討論1年兵役的問題，卻忽略了目前4個月的兵役都在做什麼？」

苦苓稍早在臉書提到，朋友的小孩正在當兵，1個月的新兵集訓（以前是3個月）之後，就分發到部隊裡，然後整天沒事做，原本規定早上要跑步，班長說只要有一個兵想跑，大家就都要跑，結果想跑的人都會被瞪，漸漸的沒人敢出聲，最後全班再也沒跑過步了。

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苦苓搖頭嘆，「士兵們在部隊裡幾乎整天滑手機，跟在學校或家裡沒有什麼不同，幾乎所有的室內課都是這樣度過的，基本上班長比較像保母，最高原則就是，只要阿兵沒有出事、平平安安退伍就好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

他接著說，班長不會打駡士兵，最嚴重的處罰頂多伏地挺身20下，甚至口氣太兇都不行，「阿兵們當然樂得整天在屋子裡打屁、發呆、滑手機，就這樣東混西混，4個月一晃很快就過去了。」

苦苓表示，以上都是剛服完4個月義務役的士兵親口向家人所述，「我不確定這種狀況在國軍裡有多普及，但顯然這些『少爺兵』是絕對無法作戰的。」

最後，他也直言，「如果4個月的兵是這樣，那麼即將延長為1年的兵又會是怎樣呢？多花兩倍時間就把少爺們變成英勇戰士是不可能的，多花掉國家大筆大筆的預算那倒是真的，應該當多久的兵我沒意見，只是轉述軍中的局部真相讓大家知道。」