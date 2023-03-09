花3萬買愛滋證明　躲兵役2年「一關鍵」被發現！被判刑還得入伍

▲蔡男為了逃兵，上網買愛滋病證明讓自己免役，事後仍被發現，觸犯刑法遭判刑還得回去當兵，（示意圖／資料照）

記者蔡怡萍／台北報導

一名蔡姓男子為了不想當兵，在網路上向一名網友以3萬元、購買一份假冒蔡男名義的愛滋病抽血檢驗報告，申請證明後獲「免役體位」躲掉兵役，而衛福部疾管署發現蔡男從來沒有就醫服藥紀錄，察覺異狀，通報調查後揭發蔡的假資料，觸犯妨害兵役罪遭法院判有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，家住新北的蔡男2019年12月收到兵單後，為了免去當兵資格，他上網找到一名男子，並給了對方3萬元，交付身分證、健保卡後，由該名男子安排另名有愛滋病的患者，假冒蔡的名義前往醫院做抽血檢驗，得到一份不實的病歷後，蔡再向衛生所申請相關醫療服務證明卡，複檢後成功核判為「免役體位」，順利避免徵召入伍。

但衛福部疾管署整理資料後發現，蔡男未曾有服藥及就醫的紀錄，便交由衛生單位多次輔導，蔡男當然拒絕就醫，經過不斷通知後未果，衛服部只好函請新北市政府通知蔡於2021年11月2日重新抽血檢驗，確認為愛滋病陰性，由新北市政府徵兵檢查會重新核判為「常備役體位」，需要重新入伍當兵，並且由檢察官依違反妨害兵役案件起訴。

台北地院審後，認為蔡男以他人血液檢驗結果誤導役男體位核判，以逃避替代役之徵集，嚴重破壞兵役制度之公平性，妨害國家徵集替代役之順暢及管理，審酌蔡坦承犯行，以不正方法變更體位妨害替代役徵集罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，還可上訴。