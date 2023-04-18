老闆公休3天「每年都中教召」崩潰！苦主曝連中真相：都是那幾個人

▲老闆接到教召通知。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

許多男生退伍後，最害怕接到教召通知，有些人一輩子都沒有收過通知，但有些人連續好幾年都被召回，一名網友貼出一張照片，老闆在黑板上寫著，4月18日到4月20日公休3天，原因則是「回屏東教召」，而底下寫著「每年都中召的我」，短短一句話有著滿滿的哀傷。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，「老闆淡淡的哀傷」，並貼出一張照片，只見老闆在黑板上寫上公休日期，4月18日至4月20日，共3日，因收到通知單，要回屏東教召，崩潰留下一句「每年都中召的我」，最後還畫上一個哭哭臉的表情符號，讓人看了好心疼。

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貼文一出，掀起網友討論，「天選之人」、「還好教召有薪水領，兵每天1050元，士1200元，管三餐又可練身體，搞不好比現在做生意賺得多」、「老闆該去簽樂透了」、「只要中第一次，幾乎後面連拉」、「我想被召都沒機會」、「教召都是連一拉三啦」。

▲有老鳥透露，只要中過一次，後面就會年年中召。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

貼文也釣出苦主，「這是事實，我中四次，第五次因為我申請去澳洲打工」、「我是四個月小兵，連續三年都中召，雖然都是點召，可是我是屏東人，但人在北部創業，為了一天點召回屏東，必須前後休一天搭車來回，這樣蠻累的。但換個想法，可以難得回屏東老家看看家人也是不錯的機會。而且我的兵役也才四個月，跟前輩相比下，我很幸運了，所以被教召我是覺得很OK，盡我的義務」、「只要中了一次幾乎會中好中滿，我就是年年教召到滿召的那個，而且每次回去都是那幾個人」。