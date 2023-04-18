　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老闆公休3天「每年都中教召」崩潰！苦主曝連中真相：都是那幾個人

▲▼ 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲老闆接到教召通知。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

許多男生退伍後，最害怕接到教召通知，有些人一輩子都沒有收過通知，但有些人連續好幾年都被召回，一名網友貼出一張照片，老闆在黑板上寫著，4月18日到4月20日公休3天，原因則是「回屏東教召」，而底下寫著「每年都中召的我」，短短一句話有著滿滿的哀傷。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，「老闆淡淡的哀傷」，並貼出一張照片，只見老闆在黑板上寫上公休日期，4月18日至4月20日，共3日，因收到通知單，要回屏東教召，崩潰留下一句「每年都中召的我」，最後還畫上一個哭哭臉的表情符號，讓人看了好心疼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，掀起網友討論，「天選之人」、「還好教召有薪水領，兵每天1050元，士1200元，管三餐又可練身體，搞不好比現在做生意賺得多」、「老闆該去簽樂透了」、「只要中第一次，幾乎後面連拉」、「我想被召都沒機會」、「教召都是連一拉三啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲有老鳥透露，只要中過一次，後面就會年年中召。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

貼文也釣出苦主，「這是事實，我中四次，第五次因為我申請去澳洲打工」、「我是四個月小兵，連續三年都中召，雖然都是點召，可是我是屏東人，但人在北部創業，為了一天點召回屏東，必須前後休一天搭車來回，這樣蠻累的。但換個想法，可以難得回屏東老家看看家人也是不錯的機會。而且我的兵役也才四個月，跟前輩相比下，我很幸運了，所以被教召我是覺得很OK，盡我的義務」、「只要中了一次幾乎會中好中滿，我就是年年教召到滿召的那個，而且每次回去都是那幾個人」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／內戰打瘋了！　連美國外交車隊都開火
《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照
沒戴口罩搭捷運！　阿伯下秒「1舉動」讓他呆住了
快訊／民進黨初選民調　新北第一選區人選出爐！
快訊／「對發票神器」宣布終止服務！　用戶震驚
LIVE／郭台銘首談「郭侯配」　2原因喊有信心
小六女童爆被老師霸凌！　70字求救紙條曝
鐵粉等到了！　麥當勞「1品項」重磅回歸
桃園男當街下跪「被妻狠摑4巴掌」　網見路名笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇航空4／26首航洛杉磯　攜手7-11推聯名「美」食加碼抽機票

老師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線！網喊：想上英文課

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！　一票用戶震驚

只擦口紅出門！他馬上說教「素顏邋遢沒禮貌」　網友罵爆勸絕交

少年機構「過期食材」做糕點還販售　高雄衛生局開罰...至少6萬

老闆公休3天「每年都中教召」崩潰！苦主曝連中真相：都是那幾個人

營養午餐鳳梨入菜助產銷　農糧署否認強推「班班吃鳳梨」

妻兒在後座！駕駛沒拉手煞車　竹北神臂哥「衝出擋車」超驚險

私立科大唯一　崑山科大蟬聯遠見USR「生態共好組」楷模獎　

沒戴口罩搭捷運！　阿伯下秒「1舉動」讓他呆住了

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

星宇航空4／26首航洛杉磯　攜手7-11推聯名「美」食加碼抽機票

老師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線！網喊：想上英文課

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！　一票用戶震驚

只擦口紅出門！他馬上說教「素顏邋遢沒禮貌」　網友罵爆勸絕交

少年機構「過期食材」做糕點還販售　高雄衛生局開罰...至少6萬

老闆公休3天「每年都中教召」崩潰！苦主曝連中真相：都是那幾個人

營養午餐鳳梨入菜助產銷　農糧署否認強推「班班吃鳳梨」

妻兒在後座！駕駛沒拉手煞車　竹北神臂哥「衝出擋車」超驚險

私立科大唯一　崑山科大蟬聯遠見USR「生態共好組」楷模獎　

沒戴口罩搭捷運！　阿伯下秒「1舉動」讓他呆住了

準大三元數據加持　林書豪連3周奪PLG單周MVP

保險業務員偷拍工讀生裙底！想證明「心臟還在跳動」　多女受害

台積電法說會前外媒唱衰　路透：Q1獲利衰退5％、Q2更差

不爽遭台鐵停權　營造公司求國賠獲准617萬

快訊／布林肯：美國外交使團在蘇丹遇襲　車隊遭開火

Challenge Taiwan22、23日登場　超過8千名鐵人齊聚台東

超人力霸王粉絲快看！超Q「仙草奶凍」來了　超商限定開賣

登記參選立委　鍾沛君要全民調：沒道理用跟大選有偏差的方式

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

快訊／抓到了！士林情侶坐路邊　菜刀男當街嗆聲猛追原因曝

生活熱門新聞

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

以為小孩只是腸胃炎　診所一看轉送大醫院

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊

想洗車等一下！鋒面降雨集中2天　最新「一片紫」雨區預報圖出爐

「一片紫紅」預測圖曝　最強春雨明襲全台

更多熱門

相關新聞

大鐵門上「開小門」做什麼？神人給解答

大鐵門上「開小門」做什麼？神人給解答

「多此一舉。」有人拍下納悶一幕，「為什麼要在同一個門再做一個小門？」只見他站在房子的白鐵門前，門設計為兩扇內開式，但右邊的那片門上卻又開了一扇小門，且兩扇都是以鑰匙打開，「這樣～會不會太搞剛了？（大門跟小門都是同方向欸）。」照片一出，許多人也感到不解，話題引發熱論。

車屁股掛「鐵罐塞手套」做啥？內行解答

車屁股掛「鐵罐塞手套」做啥？內行解答

門口這1紙箱　洩「不起眼民宅」驚人財力

門口這1紙箱　洩「不起眼民宅」驚人財力

黃偉哲與國軍深化合作

黃偉哲與國軍深化合作

這展覽一辦　女廁沒人「男廁大排隊」全笑了

這展覽一辦　女廁沒人「男廁大排隊」全笑了

關鍵字：

教召國軍兵役路上觀察學院

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

面試被刷掉！她不甘心「去信問原因」竟反轉結局

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面