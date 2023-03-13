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社會 社會焦點 保障人權

拒徵召入伍跑到美國！新北男逃兵17年　「損及國防兵力」慘了

▲。（示意圖／資料照）

▲男子為躲兵役，以出國觀光為由，出境美國。（示意圖／記者李毓康攝）

記者翁子皓／新北報導

新北一名張姓男子2006年時為屆齡之役男，但為了逃兵役，他以出國觀光為由，出境到美國，如今已過17年，卻仍未返台，遭檢方起訴。新北地院近日審結，依妨害役男徵兵處理罪，判處張男有期徒刑3個月，可易科罰金。

判決書指出，張男2006年時為屆齡役男，但意圖逃兵役，竟於同年2月13日，以出國觀光為由，向新莊市公所申請於同年2月27日短期出境到美國，預定於同年4月25日返國，但張男前往美國後，卻未如期返台。新莊市公所於2006年6月7日催告張男應於同年12月7日前返國接受徵兵處理，但張男仍拒不返國。

張男的父親表示，有收到催告函，但兒子目前在美國舊金山就學，兒子表示要等他畢業，他才願意回國。檢方2007年認為張男涉犯妨害役男徵兵處理罪，對其起訴。

新北地院今年2月審結，認為張男明知役齡男子皆有服兵役之義務，藉出國觀光之名義申請境，於出境期限屆滿後，竟滯留國外，縱經通知催告返國並完成後續徵兵處理後，仍拒不返國，顯見其蓄意逃兵役，破壞兵役制度之公平性，損及潛在之國防動員兵力，因此依妨害役男徵兵處理罪，判處張男有期徒刑3個月，可易科罰金。

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