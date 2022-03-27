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提昇救災效能　南消善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練

▲台南市特種搜救人員，善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練，持續累積各式建築物搶救的模擬訓練，以增進團隊合作的默契、救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市特種搜救人員，善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練，持續累積各式建築物搶救的模擬訓練，以增進團隊合作的默契、救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在歷經6年前的大地震，震倒了維冠大樓，也震撼了許多人的心裡，搜救人員當時除不分日夜的進行搜救，也一直在人命搶救與救災安全的考量下，不斷的進行協調及決策，有鑑於此，特種搜救人員，善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練，持續累積各式建築物搶救的模擬訓練，以增進團隊合作的默契、救援能力。

以往消防局在辦理相關震災搜救訓練時，可破壞使用的建物場景十分有限，所幸在台南市議會穎艾達利、李中岑、蔡育輝、陳怡珍、周奕齊、沈震東、郭鴻儀、李宗翰、李偉智及吳禹寰等議員，於台南市議會第3屆第5次定期會議聯合提案，共同推動及協助媒合下，讓市府各局、處機關提供待拆除之建築物供訓練使用，而本次經教育局及南區新興國小校長李俊興的大力幫忙下，提供校內待拆除資源回收中心場所，以利消防局進行為期4天的救援訓練使用，消防局特別感謝議員們的支持及校長的協助。

▲台南市特種搜救人員，善用市府待拆建築物落實特種搜救訓練，持續累積各式建築物搶救的模擬訓練，以增進團隊合作的默契、救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，在地震頻傳的臺灣，都會型災害救援現場極具考驗救災人員，藉由過往的救災案例，學習做為未來救災時的重要執行依據，而平時充份善用待拆建物資源，加強演練累積經驗，不僅達到訓練的最大成效，也善盡公有財產之最終的使用效益，為守護民眾生命安全而持續努力。

消防局局長李明峯表示，居安思危，防範未然，災害的突然發生，現場往往是分秒必爭，平時唯有持續的強化訓練和定期的整合演練，讓未來的救災作業中，在各單位支援配合下，得以更有默契、熟練及安全的執行，並能充分發揮救災效能與效率，有效降低各類災害發生時所帶來的損失。

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