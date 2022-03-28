清明連假加強交通疏導　合歡山杜鵑花季將首度實施高乘載管制

▲南投縣政府呼籲民眾於清明連假期間多利用替代道路。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

清明連假即將到來，南投縣政府表示已規劃多項交管措施及觀光地區交通疏運計畫，呼籲民眾多使用替代道路、切勿酒駕及疲勞駕駛；縣府警察局也針對掃墓車潮加強易壅塞地點和重要路口疏導作為，並將於本次連假過後的合歡山杜鵑花季期間，首度實施高乘載管制、3人以上搭乘的小客車才放行，期待有效紓解車流。

南投縣長林明溱24日於縣府警察局主持3月份道安會報，嘉許縣警局各項疏導作為讓春節9天及228連假期間交通路況比往年更為順暢，而清明節連假即將到來，加上疫情趨緩，預估縣內重要觀光景點將會湧入大量人潮，提醒警方持續妥善安排交通疏導。

縣警局指出，連假前一週的假日已有提前掃墓的車潮，警方在各鄉鎮22處臨近主要道路易塞車公墓地點，於尖峰時段規劃95處重要路口、主要幹道聯外道路加強疏導，並提出易塞車路段時段預告、匝道封閉及強制改道、替代道路、停車場預警、溪頭滿場分流措施、強化路況即時報導等6大交管計畫，同時製作懶人包圖卡上網宣傳，維護各大景點及掃墓區週邊交通順暢。

而清明連假過後，合歡山杜鵑花季將於4月中旬登場，因應台14甲線翠峰至合歡山遊客服務中心路段因路寬狹窄、會車不易，易因大量車潮造成交通壅塞，逢假日及連續假日上午6時至11時將實施車輛高承載管制（限搭乘3人以上小客車通行），接駁車及乙類客車則不受限制，大貨車則由公路總局第二區工程處召開協調會後說明。

縣警局指出，管制點將設於台14甲線18K處，配合合歡山停車場及路況實施流量管制措施，由花蓮縣警局合歡派出所視壅塞情形機動啟動管制，以紓解車流，實際實施日將於花季前公告。