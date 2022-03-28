陳信瑜「2年請假806小時」稱合法　下秒又被議員爆：今早為塞車請假2小時

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前被爆行政不中立，台北市議員鍾沛君28日再指，陳信瑜任職2年多期間，一共請假806小時，其中私人行程佔了358小時，請假時數多到堪稱「請假王」，連今早也請假2小時；但由於陳信瑜稱28日早上請假是因為塞車遲到，使雙方為此情緒激動，現場火藥味十足。

鍾沛君28日於台北市議會民政部門質詢時表示，陳信瑜於2020年2月1日到職，統計至今年3月25日，累計請假時數為806小時，其中私人行程358小時、佔44％；病假188小時佔23％，質疑陳信瑜猶如寶可夢的「請假王」，且請假辦法讓人瞠目結舌，根本是知法玩法。

▲鍾沛君表示，陳信瑜知法玩法，任職2年請假806小時。（圖／台北市議員鍾沛君辦公室提供，下同）

鍾沛君提及，陳信瑜在今年春節期間，請了1月27日、28日和2月7日，使原本1月29日至2月6日的春節連假延長，「知法玩法是你最可惡的地方。」每個局處首長都因為放了9天連假而業務繁忙，但陳信瑜卻有時間可以繼續休息，「就你最懂生活品質。」且2021年9月期間，陳信瑜在30天內就請了13次病假。

陳信瑜回應，2021年9月是因為生病住院才請假，也有附上醫院證明，而跨年期間則是為了請假回高雄陪孩子，自己絕對是依法請假。

不過，鍾沛君強調，自己在過去好幾個月接到「局長不在辦公室」檢舉，並詢問陳信瑜今天上午有無請假？而陳信瑜當下秒答「沒有」，結果立刻被鍾沛君打臉，今早有收到勞動局人員通知，陳信瑜於28日上午請假2小時。陳信瑜才改口稱，早上因為塞車遲到，所以依照規定請假。

針對陳信瑜稱塞車遲到請假，鍾沛君與底下的其他議員徐巧芯、游淑慧紛紛表達不滿，加上陳信瑜不斷強調自己是依法請假，使現場氣氛相當火爆；鍾沛君更是點名北市民政局長藍世聰、北市社會局長周榆修等人上質詢台，詢問對方今天有無請假，結果兩人都正常上班，讓她不滿直批，「就你家來市府特別塞。」

最後，鍾沛君再問陳信瑜會不會在清明連假請假連休？陳信瑜則說，目前不會。

▼台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者袁茵攝）