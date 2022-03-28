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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「非醫療人員卻叫我閉嘴」　柯文哲反嗆許淑華：不要政治凌駕專業

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前多次表示，4月台灣恐出現疫情大反撲，但因當時沒有太多跡象，使台北市議員許淑華25日要求柯文哲管好自己的嘴。不過，對比27、28日本土疫情升溫，使網友認為柯文哲預言成真，柯文哲28日回應，政治不要凌駕專業，「你（許淑華）不是醫療人員叫我閉嘴。」

柯文哲28日召開防疫記者會，被問到先前預言4月疫情反撲遭許淑華批評一事，柯文哲表示，這也不是預言準不準，通常是呼籲要小心、注意，「但是政治不要凌駕專業，再怎麼樣我也是台大醫學院外科教授，你不是醫療人員叫我閉嘴，我是乖乖閉嘴啦，但心裡想說『拜託我是專業人士』，我們不是不懂，我還是重症專家，所以不要政治凌駕專業。」

許淑華25日於台北市議會質詢時，提及柯文哲預言4月疫情反撲，並詢問依據在哪裡？而柯文哲回應，這是專業問題，只要橫軸放時間、縱軸放新增案數，把每個國家圖畫出來，其實越來越接近台灣，因為最近1個月從日本、南韓、香港、新加坡到越南等，都開始爆發。

但因為柯文哲後來說「沒有什麼大數據」，引發許淑華質疑是憑空想像，並列舉網友整理的「柯師傅預言」，結果幾乎都破功。儘管柯文哲解釋僅是在預測，但許淑華認為，如果預測不準是不是可以閉嘴，不要讓民眾造成恐慌、擔憂，並要柯文哲管管嘴巴。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

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