快訊／北市疫苗預約系統明起開放　可選高端、莫德納

記者杜冠霖／台北報導

今天開始是中央第28期（最後一期）疫苗接種服務，台北副市長蔡炳坤表示，中央系統退場後，北市預約系統就會無縫接軌登場，4日起疫苗接種由北市系統接手，明（29日）就開始接受預約。

蔡炳坤表示，北市疫苗預約系統啟動後，北市立聯合醫院院外門診部、合約診所及中型接種站都可以接受預約，明後兩天從上午9點到下午5點開放預約，並於下一週提供接種服務，廠牌為莫德納及高端疫苗，第一、二劑、追加劑都可以預約。

蔡炳坤指出，至於各大醫院都有自己的系統，市民也可以自行預約，有需要AZ的也有相關門診。

為鼓勵65歲以上尚未完整接種COVID-19疫苗之長者儘速接種，蔡炳坤表示，北市衛生局與民政局、社會局、十二區區公所及健康服務中心攜手合作，提供聯合醫院院外門診部及中型接種站提供現場掛號服務、里長揪團（10人以上同一種疫苗成團）轉介至院外門診部或合約診所接種、行動不便長者提供到宅接種服務等。

蔡炳坤指出，目前65歲以上民眾及55歲以上原住民，4月10日前於北市合約醫療院所及中型接種站接種COVID-19疫苗1、2劑、基礎加強劑或追加劑，均可獲得500元商品禮券；另18歲至64歲民眾3月31日前於北市接種COVID-19疫苗1、2劑，可獲得200元禮券。

▼北市疫苗預約系統。（圖／北市府提供）



▼北市長者疫苗接種方案。（圖／北市府提供）

