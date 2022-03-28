新北中和+2！　確診足跡重疊「進出同家超商、麵店」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增34例本土個案，其中新北作業員案22598不明傳播鏈也新增2名足跡接觸確診者，分別是案22945和案22946。其中案22946和案22598曾去同一家7-11，是透過簡訊實聯制通知後，自行前往採檢，才發現確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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新北作業員為案22598，先前已確定另一名案22639，今天又確診2名足跡相關接觸者。根據新北衛生局先前公布，案22598住在中和區，是30多歲男性，已接種1劑疫苗，3月24日出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值12.7。

案22639是20多歲男性，已接種3劑疫苗，25日發燒用家用快篩劑呈現陽性，至醫院PCR（核酸檢測）陽性，檢測Ct值17.2。

疫調發現，兩人曾於不同時間前往中和區的統一超商7-11和捷門市（中和區和平街），衛生局發出540封簡訊，呼籲同時段曾前往的民眾儘速篩檢。

而今日新增2名相關個案中的案22945是某牛肉麵店店員，案22639在3/20曾去吃牛肉麵，案22945被匡列自主健康管理，之後採檢確診；而另一名案22946是案22598的鄰居，調查發現兩人同樣有7-11足跡重疊。