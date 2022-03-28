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高雄化工廠再增2例「居隔陰轉陽」　陳時中：整體在控制內

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中公布本土新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布本土新增34例，其中有2例是高雄化工廠傳播鏈，在居隔期間陰性轉陽性，不過陳時中表示，高雄化工廠看起來「整體在控制之內」。

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增127例COVID-19確定病例，分別為34例本土個案及93例境外移入(55例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增本土個案為15例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。高雄化工廠群聚今日新增2起個案，皆是3月23日匡列，隔離期間採檢陰性轉陽性確診；不過指揮官陳時中表示，高雄化工廠看起來，整體在控制之內。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、42例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(21例)、泰國、香港及印尼(各4例)、英國、馬來西亞、韓國、美國及德國(各2例)、南非、加拿大、瑞典、菲律賓、波蘭、新加坡及日本(各1例)移入，另43例調查中。入境日介於今(2022)年3月15日至3月27日。

▲▼3/28高雄化工廠確診關聯。（圖／指揮中心提供）

▲高雄化工廠確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心指出，今年3月14日公布之案21446-案21447、3月21日公布之案22095-案22097境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,901,246例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,878,045例排除)，其中22,896例確診，分別為7,149例境外移入，15,693例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

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