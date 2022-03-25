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LINE流行10年「為何不會被取代？」　網揭3關鍵：連長輩都在用

▲▼LINE。（圖／記者曾筠淇攝）

▲很多人都有使用LINE。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE在台灣是非常受歡迎的通訊軟體，不少人都透過它聯繫情感、交辦公事等。對此，就有網友好奇，LINE被引進台灣十年了，為何至今仍能穩坐龍頭寶座呢？未來LINE有可能被其他APP取代嗎？貼文曝光後，隨即掀起熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「LINE有可能被取代嗎」為題發文，提到社交軟體很多樣，像是WhatsApp、iMessage、SnapChat、Twitter等，不過這些在台灣似乎都不是太普及，說到主流軟體，比較多人想到的應該就是LINE或Messenger。

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據了解，LINE自2012年2月，首次於台灣推出，並且由桂綸鎂擔任代言人，截至目前為止，LINE在台灣的活躍用戶超過2100萬人，約占總人口數9成。對此，原PO就感到好奇，LINE被引進台灣十年了，為什麼都沒有其他APP能取而代之？是什麼原因讓LINE成為龍頭呢？

▲▼LINE貼圖,傳貼圖。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE有許多貼圖可以購買、使用。（示意圖／記者劉維榛攝）

綜合網友說法，LINE之所以能屹立不搖，主要關鍵就在於功能齊全，「台灣人已經被綁架了，生態系都在它上面」、「LINE Pay、轉帳、繳費，一堆服務」、「LINE已經不只是聊天軟體了」、「Line Pay、Line Bank、轉帳、消費都靠它」、「LINE強在一整套服務吧」、「MSN、即時通都只是聊天軟體，LINE不是，LINE還有一堆商家在用它的點餐系統」。

還有網友認為「貼圖多樣、身旁的人都在用」也是原因，「貼圖可愛啊」、「因為有滿滿的貼圖可以用」、「熊大、兔兔可愛」、「可以用對話貼圖就贏了」、「短時間不可能，長輩都在用了」、「公家機關、政府人員都在用」、「大家都用，不用不行」。另也有網友回應，「先行者」、「操作簡單也是它的優點」、「打電話不用錢」。

不過，說到未來是否被取代？就有些網友認為，「為什麼不可能？以前大家也想不到MSN會倒」、「MSN真的有一夕之間消失的感覺」、「不是不可能，MSN像是蒸發一樣」、「Yahoo後來怎麼沒落的，LINE就可能怎麼沒落」、「每個軟體當然都有它的壽命，問題在於能活多久」、「還我即時通」、「一定會被取代，即時通、MSN這樣被取代」、「當初MSN、即時通跟Motorola也覺得不會被取代」。

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