快訊／疫情升溫！台東縣府開第一槍：清明不開放納骨塔入內祭拜

▲台東縣府啟動快篩站防堵疫情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東疫情延燒，縣府今(28日)表示，自即日起至4月5日止，不開放本縣各公私立納骨塔(堂)入內祭拜，改設置戶外祭祀區供民眾祭拜，以降低群聚風險。

縣府指出，民眾進入禮廳、靈堂、火化場、骨灰(骸)存放設施等治喪場所之人員，應遵守實聯制、量體溫及保持社交安全距離等措施，並須全程佩戴口罩。殯葬場所管理單位應加強環境清潔消毒、員工健康管理及確診事件即時應變，共同做好防疫。