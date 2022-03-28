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老人不懂網購快餓死！「超市買菜被趕走」苦苦哀求：可憐可憐我吧

記者鄭思楠／綜合報導

在數位化加快的當下，沒有上網習慣的老人正在被社會拋棄！大陸吉林省日前因疫情嚴重，省內多座城市先後實施靜態管理，民眾生活物資大部分靠網購。有微博網友27日發布一則心酸影片怒斥，「長春老人因不懂網路搶購蔬菜，在一家超市門口哀求：可憐可憐我吧。」

網友看後氣憤稱，「被時代拋棄，被時代遺忘」、「看著真的很難受，長春的老年人本身就很多，不會使用智慧手機的也很多，規矩是死的但人是活的，有錢也不賣真的讓人懷疑那個店員是不是個人，真的是疫情下看人心啊」、「人都有老的一天，希望政策制定者多為老人考慮」。

▲▼老人不懂線上購物，沒東西吃。（圖／翻攝自影片）

▲老人不懂線上購物，沒東西吃。（圖／翻攝自影片）

7日晚，吉林省長春市朝陽區委宣傳部官方微博「朝陽發布」就此事回應，通報指出，影片中的王姓老人是重慶街道崇智社區的高齡老人，日常由3個兒女輪流照顧，一直生活正常，社區工作人員也一直與老人家人保持聯繫。

3月19日，吉林市市實施相關防疫管控政策後，老人開始獨居。社區工作人員在3月22日、24日兩次上門為老人做核酸檢測時，曾簡單詢問過老人生活情況，期間老人生活一直正常。

通報稱，影片拍攝於3月25日早，當日早間，老人家中食物已經不多，便自行下樓到美日鮮超市買菜，社區志願者勸說其先回樓上等待社區幫助無效，便跟隨其後確保老人安全。美日鮮超市員工按要求提醒老人需通過電話或網上訂購，老人未購買成功。社區與老人居所在前後樓，隨後老人到社區，找到熟識的網格長王琦，反映購菜需求，網格長當場做了紀錄，老人便回家等候。由於當天正進行全員核酸，網格長在當晚7點左右，完成核酸檢測相關工作後，上門為老人送去蔬菜包、大米、餅乾和牛奶等物資。此後，社區工作人員便持續探訪關注老人生活情況，確保正常。

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