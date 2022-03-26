偷罵人！訂高鐵票驗證碼竟是「FUCK」　網崩潰曬截圖：我還被罵87

▲高鐵驗證碼偷罵人。（圖／網友提供）

記者施怡妏／綜合報導

在網路進行交易時，為了確保安全，會要求輸入驗證碼，有民眾日前用手機購買高鐵票，在確認訂單要求輸入驗證碼時，竟然出現「FUCK」的圖樣，而且驗證碼沒有任何的數字，只有四個英文字母，看起來特別有趣，瞬間被高鐵的驗證碼逗樂。

有網友日前使用高鐵APP訂票，確定下單之後為了確保交易安全，會要求消費者輸入圖中的「驗證碼」，沒想到圖片竟然顯示大大的「FUCK」字樣，橘色底配上加粗的白色字體，讓四個英文字母更顯眼，突然間被高鐵APP罵髒話，讓網友哭笑不得。

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不過，驗證碼搞笑的場景也有其他網友遇過，有網友在Dcard上發文，在yahoo購物收到商品要留下評論時，有個功能是打驗證碼就不用打密碼，結果驗證碼居然出現「FUCK」。貼文一出，網友們笑翻，「在這個時代，連電腦都可以罵人了」、「驗證碼有必要這麼囂張嗎」、「繼5487又出現一個FUCK」、「說不定下次就是『SHIT』」。

網友們紛紛分享曾收過的「暴怒」驗證碼，「在8月7日這一天我想說去吃個定食八，結果拿到87號」、「登入驗證碼C8763」、「登入衛福部網站，驗證碼也是FUCK」、「訂火車票被羞辱，要求輸入圖片驗證碼48787」。還有網友無奈，自己的學號後兩碼就是87，「學號110xxxxx87在此」、「我是11032xx078」。