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接體員親證「小孩子看得到！」　外甥驚喊1句...全家人沉默

▲外甥阿恩說，外公以前常常跟他玩。（圖／翻攝自臉書／BigBrother大師兄）

▲外甥阿恩說，外公以前常常跟他玩。（圖／翻攝自臉書／BigBrother大師兄）

記者周亭瑋／綜合報導

常有人說「小孩子容易看到鬼！」接體員、暢銷作家「BigBrother大師兄」就分享親身經驗，日前外甥脫口一句話，意外揭開已逝父親陪他玩耍的事，也讓在場的人都不敢相信。

大師兄在臉書提到，昨夜他在電腦前打不出新書的一個字，卻想到上次老妹一家回外婆家發生的小插曲，「外婆家的桌子上有一張老照片，是我7歲的時候，整個家族拍的，我大外甥阿恩看了那張照片後，立刻指出我爸，說一句『外公以前怎麼那麼瘦！』讓在場的人都大吃一驚，因為阿恩從來沒看過外公。」

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他接著娓娓道來，阿恩還沒出生時，父親就離世了，「我爸胖的時候，大概是他還沒中風的時候，那時我家人感情非常不好，完全沒有他的相片，所以正常來說，他根本不知道我爸是胖的這件事，還有一個重點，那張照片其實有3、40個人，連我媽要第一眼認出我爸，也是不可能的事情。」

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來，老妹好奇地問了自己的兒子，怎麼知道外公是胖的？沒想到，阿恩立刻笑回，「外公以前常常來跟我玩呀！」語畢大家都沉默了。

這讓大師兄不禁想起，父親最後一段日子，瘦到只剩骨頭，甚至他一隻手就能把他抱起來，「我想，要是他往生後，真的沒病痛的跟孫子玩，也不是一件壞事情啦！」

前天，他帶著外甥們去祭拜老人家，忍不住問阿恩，外公還有沒有找他玩，而阿恩則童言童語地說，「好久沒來找我了，我有點想他。」

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