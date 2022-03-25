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好市多保健品開封「1東西要拿出來」　長知識：否則加速變質

▲▼ 保健品（圖／記者劉維榛攝）

▲保健品裡面的棉花或塑膠袋，只是防撞功能。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

買罐裝保健品，裡頭會有防撞的棉花或塑膠物品，開封後務必要取出來！一名女網友表示，在好市多買保健品，結果味道怪怪的，便折返賣場退貨，順利辦理退貨後，店員直呼下次買罐裝保健品，要把棉花或其他東西拿出來。背後真相長知識了，釣出一票網友驚喊「完全不知道！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，日前買了一款保健品，但原PO拆封吃了一顆，覺得味道頗怪「不是壞掉的怪」，於是拿回賣場詢問也順利退貨。

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退貨手續辦完後，女店員則熱心提醒原PO，「以後買這種罐裝藥品回家後，裡面的棉花或其他東西要先拿出來。」當下原PO沒追問原因，回家左思右想後，好奇拋問「小姐為何會這樣說呢？」

文章曝光後，內行紛紛解惑，「棉花會吸水分，造成受潮」、「本來就要拿出來，才不會吸了水氣，讓保健品變質」、「因為會吸水氣，棉花是固定內容物」、「除了藥品以外，其他不能吃的東西通通都要拿出來」、「棉花、氣泡紙（袋）這些都是在物品運送時的防護緩衝用的，當你一開封時就要拋棄，以免反而吸溼或手接觸的二次污染」、「最佳的保存方式是分裝，避免與空氣接觸的次數過多而受潮」。

留言串中，一票網友驚呼以前完全不知道，「真假！趕快去把我葉酸的棉花拿出來，長知識了」、「長知識了，我是棉花會拿出來，但乾燥劑就留在裡邊，我以為留裡邊可以保持藥品乾燥的」、「真的長知識了...我都會在塞回去欸」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友揭真相。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

本站曾報導《棉花、乾燥劑該丟嗎？　保健食品「3大疑惑」大公開》，有民眾詢問，保健食品開封後，棉花跟乾燥劑該留著防潮嗎？

一般而言，罐中放置棉花是為了預防碰撞，產品開放後，棉花可能會吸附濕氣及髒污，應立即丟棄。至於乾燥劑主要作用是吸濕防潮，開封後，乾燥劑會大量吸收空中的濕氣，加上與錠劑直接接觸，反而容易使產品加速變質，影響安全性與療效

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