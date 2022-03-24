聽到包裝袋聲音下秒「滿地女兒創作」　慘況掀網共鳴：安靜沒好事

▲原PO女兒把整包纖三薯餅乾倒在地上。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃品臻／綜合報導

孩子安靜的時候，就代表有大事要發生了。有網友發文分享，洗碗時讓女兒在客廳自己玩，想不到下一秒，竟見到女兒把整包餅乾打開「倒頭栽」，撒了滿地，讓人哭笑不得的照片引起爸媽們的共鳴。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「人家說，當小孩安靜的時候必有蹊蹺，發生在別人身上是故事，發生在自己身上變事故。」

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原PO提到，前天在洗碗時，讓女兒自己待在客廳玩，突然聽到有包裝袋悉悉數數的聲音，猛地抬頭一看，竟發現女兒將一大包「纖三薯」打開倒頭栽，讓餅乾全撒在了地上。

對此原PO哭笑不得地表示，「可能看我們很常拿著吃，所以她也知道那是吃的，而且還知道怎麼開，不知道該不該高興女兒很聰明？有這麼愛吃嗎？看來要再去補貨幾包。」

▲原PO分享女兒讓人哭笑不得的「創作」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起許多同為爸媽的網友們共鳴，紛紛留言分享自家小孩的「創作」，「我女兒是把洗髮精倒在抽屜裡，然後認真的把洗髮精塗滿整個櫃子⋯⋯清洗到最後的感想是：好想直接丟掉櫃子」、「半瓶的椰子油轉開倒在木地板，還給你走一走滑倒，真的好氣又好笑」、「我家是把奶粉當洗髮粉在洗頭」、「一碗又香又油的麻油雞，擦死老娘」、「我家雙胞胎，是把整瓶辣椒醬灑出來在地上，所以，安靜真的沒好事」。

另外也有網友力推，「纖三薯」是款很不錯的商品，「這個做沙拉撒一點也很好吃」、「真的要多買幾包，很常追劇不知不覺就吃光光了」、「纖三薯真的滿好吃的，你們家小朋友很懂吃」、「纖三薯每次看到有貨都會囤啊，全家都超愛」。