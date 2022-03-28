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陳家欽：警政署調動足夠警力協助基隆　「絕對不會有治安空窗期」

▲警政署署長陳家欽，由台南市警局長方仰寧陪同，到白河分局慰問第一線執勤員警及協勤民力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警政署長陳家欽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情延燒，基隆小吃店衍生確診案頻增，警政署長陳家欽28日表示，現在的當務之急就是全面進行普篩，警政署也待命、調度相關警力，全力協助維護基隆的治安，絕對不會有治安的空窗期。

立法院外交及國防委員會28日邀請國安局長陳明通率領相關情報機關首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。陳家欽會前受訪時表示，這兩年來全國的警察同仁，投入到協助政府防疫的工作，相當努力也相當付出，相信全國同胞國人都有感受到。

陳家欽指出，這次基隆市警察局的兩名員警，違反警察的規定外出飲酒、吃宵夜而染疫，對於這樣的行為，警政署感到相當的遺憾與痛心，也認為相當不應該。

陳家欽強調，昨天基隆市警察局已經進行全面普篩，這是現在的當務之急，警政署也待命、調度相關警力，會全力協助維護治安，「這部分請基隆市民安心，絕對不會有治安的空窗期」。

陳家欽說明，有關是否還會有警察同仁確診，警政署會持續密切注意，除了協助政府的防疫工作、警察同仁本身的健康以外，警政署也會守護基隆市民的健康。

陳家欽也透露，今天上午已經沒有增加確診人數，基隆市警察局昨天已經有進行普篩，現在就等待普篩的結果出來，「但是我要強調，治安沒有破口」，警政署已經調動足夠警力，全力協助基隆市警察局，請市民放心。

至於是否會影響全國的臨檢狀況，陳家欽則說「不至於」，昨天他也通令各警察局長及相關幹部，這段時間要因應新的疫情，公私的參與都要減少，執行勤務也要注意到本身的防護措施，所以相關勤務都是正常運作。

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