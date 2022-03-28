上海「鴛鴦鍋封控」挨轟　陸網罵「精準防疫」失敗：死鴨子嘴硬

記者蔡儀潔／綜合報導

上海27日宣佈分區封控，浦東區先封4天，之後浦西區再封4天，等於以黃浦江為界，輪流進行「封城」，有網友就形容這是「鴛鴦鍋封控」。上海連日的防疫備受大陸民眾詬病，紛紛諷刺其「精準防疫」失敗，「死鴨子嘴硬！」。

▲上海新增確診屢屢創新高。（圖／路透）

上海市官方指出，從28日5時起，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

▲▼ 上海「鴛鴦鍋式」封控 。（圖／翻攝自微信朋友圈）

相關通報發出後，網友發現，此次以黃浦江為界的封控像鴛鴦鍋一般，「經過一系列研究，決定不封市，但封了兩個地方，浦東和浦西」、「上次以黃浦江爲界的時候，還是淞滬會戰」、「君在浦江東，我在浦江西，日日思君不見君，人約清明後」、「兩岸同胞不得互通」。

▲連夜搶菜的上海市民。（圖／CFP）

上海的疫情今（28）早再度登上微博熱搜，不少外省市的民眾怒罵上海防疫，「上海連累了那麼多省和市，那麼多人停工停產為他們的精準買單，什麼玩意」、「網紅：精準防控」、「昨晚都放出去搶菜，幾天後的數據比今天還好看呢」、「如果一開始就嚴格管控而不是死鴨子嘴硬就不會有現在這個局面」。