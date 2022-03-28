超強運氣！他買8張彩券全中頭獎　喜曬4000萬「錢牆」曝中獎原因

▲泰國男子幸運獲得頭獎。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

泰國彩票當局近期開獎，開出來的頭獎號碼有8張彩券中獎，但沒想到這8張彩券竟然都屬於52歲的男子猜巴汀所有，男子也因此獲得4800萬泰銖（折合新台幣約4091萬元）的高額獎金，而男子也興奮地與獎金堆砌起來的鈔票牆合照，並表示感謝神明保佑。

綜合泰國媒體報導指出，泰國52歲男子猜巴汀日前接受訪問，表示在購買當時，整個平台只剩下5千張彩券，自己並沒有想太多就一邊祈禱、一邊隨機選號碼。沒想到在公布頭獎號碼後，自己竟然接獲得獎通知，而此時的他，就連自己購買了那些號碼自己也都早已忘記。

猜巴汀在獲知得獎之後，與家人一起陷入得獎的喜悅與衝擊中。猜巴汀表示，其實自己早就忘了買彩券的事情。他認為可能是他平時虔誠信仰「kamchanod」神，在神明的保佑下才中得這次的獎金。

目前猜巴汀還在與家人討論該如何使用這筆獎金，他目前表示應該會拿出一部分捐款、一部分用於還願給寺廟，剩下的部分則是購買土地等不動產，而猜巴汀也強調，自己日後還是會繼續上班。

延伸閱讀

▸ 奧斯卡94完整得獎名單／《樂動心旋律》奪最大獎 威爾史密斯、潔西卡雀絲坦封帝后

▸ 小隊長翹班去小吃部喝酒害淪陷 基隆警局再添2確診累積10人

▸ 病人家屬等太久…衝診間飆罵「看這麼慢」 醫心寒：又不能隨便看