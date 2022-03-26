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死亡自由落體！14歲少年遭「高空甩出」遊樂設施　遊客目睹他慘死

▲▼美國佛州少年朋友到遊樂園玩自由落體，不幸從高空摔出設施慘死。（圖／翻攝自Facebook／Florida Police Scanner）

▲美國少年和朋友到遊樂園玩自由落體，不幸從高空摔出設施慘死。（圖／翻攝自Facebook／Florida Police Scanner，下同）

記者張寧倢／編譯

美國佛州奧蘭多一座遊樂園發生死亡意外，一名來自密蘇里州14歲少年和友人家族一起到當地度假，沒想到卻搭上死亡自由落體，在時速120公里快速下墜的過程中，少年意外掉出設施，高空墜地喪命。其他遊客拍攝的現場影片顯示，工作人員在設施啟動前回答乘客表示，除了肩上固定桿之外並「沒有其他安全帶」。

▲▼佛州少年玩自由落體慘死，疑似安全固定桿沒扣好。（圖／翻攝自Facebook／Florida Police Scanner）

▲影片截圖顯示，自由落體啟動前，少年肩上的安全桿似乎沒有扣緊。

根據《每日郵報》報導，14歲的桑普森（Tyre Sampson）24日晚間在ICON PARK遊樂園搭乘約131公尺高的自由落體式遊樂設施。其他遊客拍攝的影片顯示，他出發前似乎沒有將安全桿完全下壓，緊扣在肩膀與雙腿之間。另外，出發前一名女遊客擔心地詢問工作人員，除了固定桿之外是否有其他安全帶，當時工作人員回答，「沒有安全帶」。而桑普森似乎是在未緊扣安全桿的狀態下體驗設施。

▲▼美國佛州少年朋友到遊樂園玩自由落體，不幸從高空摔出設施慘死。（圖／翻攝自Facebook／Florida Police Scanner）

▲少年從高空重摔在地，最終不治身亡。

影片顯示，自由落體下降到大約2、3層樓高時，桑普森竟意外掉出座椅，直接從高空重摔地面，工作人員急忙停止設施並上前確認少年狀況，影片中還能聽見一名遊樂園員工再三詢問負責控制機器的工作人員，「你剛剛沒檢查（安全扣）嗎？」但男子堅稱自己有檢查。據悉，自由落體的下墜速度高達每小時120公里。

最終，桑普森送醫後仍傷重不治，當局正在進行調查。報導稱，不到2年前ICON PARK遊樂園也曾發生死亡事故，2020年9月14日上午一名員工在進行雲霄飛車安全檢查時墜落身亡。

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