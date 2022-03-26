民眾黨陳詩薇傳承父業要為市民服務　安南區服務處熱鬧揭牌

▲台南市議員安南區參選人陳詩薇，26日與立委蔡壁如舉行安南區聯合服務處揭牌儀式，這也是2022九合一選舉民眾黨插旗台南的第一個灘頭堡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員安南區參選人陳詩薇，26日與立委蔡壁如舉行安南區聯合服務處揭牌儀式，這也是2022九合一選舉民眾黨插旗台南的第一個灘頭堡，由立委蔡壁如率領民眾黨6位議員參選人一同出席。

蔡壁如委員，郭信良議長，民眾黨主委林晏良，參選人陳詩薇，新宅新安宮鄭主委，以及新和順保和宮高主委一同揭牌，也非常感謝議會顏昇祺主任秘書，安南區葉誌明區長，多位里長，安順國小校長蘇建銘以及在地鄉親，長官共襄盛舉到場支持，蔡壁如當場表示，民眾黨推派的都是優秀、有理念的年輕人，相信年底選舉會帶給台南市有不同的新現象。

安南區市議員參選人陳詩薇，是前安南區市議員陳進義的女兒，陳詩薇學經歷俱佳，是美國卡森紐曼學院教育碩士，原在美國工作，10年前因父親罹患肝癌，她毅然回台捐肝救父，並留在台灣照顧父親健康至今，被地方傳為佳話，後來陳詩薇也決定繼承父親服務鄉親的衣缽投入選戰。

陳詩薇說，政治是為了替人民謀福利，但是現在的台灣，都是政黨之間短視近利的惡鬥，導致人民生活沒有進步，因此她選擇加入民眾黨，因為民眾黨以人民為本的中心思想，與自己的政治理念不謀而合，「政治確實要落實在人民生活的每一天，人民的生活最重要，希望能翻轉台灣政治現況。」

立法委員蔡壁如說，雖然台南是民進黨獨大，但民眾黨也不是完全沒有機會，本次推出的六位候選人都各有專長，這次成立安南區服務處就是希望能夠深化在地經營，而詩薇擁有扎實的國際觀與優秀的學經歷背景，又長期協助父親進行政策研究與選民服務工作，「這麼好的年輕人，希望大家多多支持，把詩薇送進市議會，為市民服務。」