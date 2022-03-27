本土飆83例！醫憂曝「如果這波擋不住…」下場　急呼做3件事

▲醫師陳昶宇直言，台灣若這波擋不住，恐走上南韓甚至香港一樣的道路。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者李佳蓉／綜合報導

今（27）日國內新增83例本土個案，另增120例境外移入確診，指揮官陳時中表示，這也是自去年6/27有88例本土以來單日最高本土確診數。北市聯醫醫師陳昶宇發文急呼國人做3件事，戴緊口罩、勤洗手以及第三劑打好打滿，「如果這波擋不住，台灣之後就會步向南韓甚至香港一樣的道路」。

台灣近日本土疫情多縣市連環爆，包括基隆警察、桃園大潭電廠、高雄及樹林工廠、台東某家庭群聚。醫師陳昶宇於疫情記者會後也在臉書發文，「一週前境外暴增為120例時就提過，本土病例一定遲早會暴增，這種入境確診數量，邊境不可能永遠守住。」當時他呼籲50歲以上、甚至40歲以上合併慢性病者盡速施打第三劑，因疫苗生效需要2週，「結果還是有幾十萬劑的疫苗到期報廢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳昶宇無奈地說，「接下來狀況如何真的也只能且戰且走」，一樣老調重彈，必須注重個人防疫日常，如戴口罩、勤洗手要做好，除了吃飯及少數活動外都要緊戴口罩；另外，他強調第三劑打好打滿、降低重症、死亡風險也是必須。

▲醫師呼籲，除了戴口罩、勤洗手外，積極接種疫苗也相當重要。（示意圖／記者湯興漢攝）



「如果這波擋不住，台灣之後就會步向南韓甚至香港一樣的道路。」陳昶宇直言，雖然台灣已有前車之鑑，應該會做好輕重症分流，但醫療體系是否真能負荷，看來仍是個未知數。

北市聯醫胸腔外科主任鄒冠全也在發文底下留言，「所謂的加強型防疫旅館/檢疫所量能可以撐住嗎？看向香港/日本/南韓的每日確診人數，我是覺得有點恐怖，65歲以上族群即將面對大考。」

▲27日本土及境外移入確診數。（圖／指揮中心提供）



陳昶宇憂心回覆，「我覺得很危險，台灣醫療在健保的摧殘下，短期內備援緩衝容忍空間本來就很小，才會造成去年疫情爆發時傷亡慘重。」他認為這是系統性問題，若是以香港/南韓/日本這種爆發程度，台灣醫療能撐住的機率不高

他進一步表示，台灣先前靠著嚴守邊境超前部屬，以及民眾口罩戴好戴滿守住多波疫情，「一旦要跟隨世界解封潮流，慘的就是醫療體系了」。

陳時中在今日記者會中也表示，要設停損點當然包括醫療量能和重症比例，目前來看這兩項超過負荷時候當然要加強管制，因近來輕症比較多，所以一時之間不會對醫療量能造成壓力，不過在集中檢疫所部分，盡量要降低收非確診病人，將來漸漸要以確診病人為主。