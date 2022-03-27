快訊／基市確診警員25日來洽公　刑事局大清消5名警官自主隔離

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

近來國內新冠肺炎（COVID-19）本土病例有上升趨勢，包含基隆市警局27日公布新增4名警員確診新冠肺炎，該局統計迄今包含名刑事警察大隊、1名第三警分局員警，總計4個警分局及市刑大共有8名員警染疫；其中基隆第三分局偵查隊小隊長列入確診名單後，根據疫調調查，發現他25日上午曾前往刑事局偵二大隊商討案情，當天下午被通知確診，刑事局偵二大隊27日上午緊急進行全面性清潔消毒，包含當天與該確診小隊長開會的偵二大隊第三隊5名外勤警官也全部返家自主隔離。

據了解，這名確診的基隆市第三分局偵查隊小隊長，25日上午到刑事局偵二大隊與該大隊第三隊警官針對合作刑案偵查部分開會商討任務細節，過程約1小時，結果這名小隊長返回基隆駐地當天被衛生機關通知匡列隔離、並在赴刑事局開會隔天26日上午PCR檢測出爐，確認罹患新冠肺炎確診。

由於該名小隊長確診檢驗的Ct值為27.2，衛生單位研判屬於遭感染中後期、但仍具有傳染能力，包含當天上午與該名小隊長商討辦案事宜的該外勤隊所有警官，全被匡列得進行居家隔離，刑事局也火速對偵二大隊隊部辦公室、當天小隊長進入刑事局的動線包含一樓大廳、電梯進行全面性清消，當天偵二大隊曾與確診小隊長接觸的5名警官也趕赴醫院進行PCR採檢，所幸檢驗結果均為陰性。

刑事局對於這起外地分局警職人員進入刑事局造成確診接觸的意外事件相當重視，目前該局已加強門禁管制，並要求所屬同仁均得據實回報近期有無跟基隆市警局確診警察同仁接觸，以釐清基隆市警局確診警職人員的接觸網絡有無擴大，所幸該局目前並無人員確診。

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