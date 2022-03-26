南消六大隊、安平區公所　攜手打造安平老街防災守護網

▲第六大隊安平分隊於安平文朱殿廣場辦理防火訓練及宣導，除訓練滅火器操作外，也提醒民眾、商家用火用電的管理及防火巷道管理維護的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於2021月及12月於安平老街區發生兩起火災，在消防人員搶救下，所幸未發生人命傷亡，但也造成部分商家因火災波及需復原所造成的營業損失，台南市消防局第六大隊、安平區公所，協同安平魅力商圈發展協會打造安平老街防災守護網。

南消六大隊於安平老街挑選10間店家，加入守護網團隊組成社區自衛消防編組，由六大隊辦理火災應變訓練，並由安平區公所配置滅火器材，讓老街區有火災發生時，可以由商家進行初期滅火及應變處置。

第六大隊安平分隊於26日於安平文朱殿廣場辦理防火訓練及宣導，宣導活動除訓練滅火器操作外，也提醒民眾、商家用火用電的管理及防火巷道管理維護的重要性。

消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，安平老街區巷道狹小，一旦發生火災，搶救上會有ㄧ定的困難度，藉由商圈守護網的自衛消防編組，讓火災發生初期，商家自主初期應變的協助，得以控制災害規模，並由消防單位的介入搶救，將災害損失減到最低，以自助、互助及公助的精神守護安平商圈。

消防局長李明峯表示，熱蘭遮城（現稱安平古堡）及其周遭的老平老街，是假日期間國人喜愛到訪的觀光聖地，在2024年安平古堡也即將迎來建城400年的歷史，相信到訪人潮勢必更多。在黃偉哲市長的指示下，建立健全的防災守護網，提供民眾安心的宜樂、宜居環境，是消防局努力的目標。消防局第六大隊攜手安平區公所及安平魅力商圈發展協會，共同打造防災守護網，讓市民住的安心，民眾到訪安平玩的開心。