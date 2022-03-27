超蠢間諜拍「利維夫被炸畫面」回傳俄國！秒被烏克蘭警抓包逮捕　

▲烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）3月26日遭受4枚火箭彈襲擊。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）26日遭俄軍以4枚火箭彈空襲，造成至少5人受傷。州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）則指出，在俄軍發動攻擊時，有1名男子偷偷躲在一旁拍攝整個過程，警方隨後還發現他將烏軍哨站的照片傳給2支俄羅斯的電話號碼，當場將這名「間諜」逮捕。

根據《獨立報》報導，利維夫附近的一個儲存燃料的工業設施26日遭到2枚飛彈攻擊，隨後起火燃燒，濃厚煙柱更是直竄天際，儘管當局隨即掌控火勢，但仍然造成至少5人受傷。另外還有一間兵工廠遭到2枚火箭彈襲擊。

州長柯齊斯基表示，利維夫遭到襲擊後，當地警方在遇襲地點附近發現一名可疑男子，他用手機錄下一段目標遭火箭彈襲擊的影片。經盤查後，警方還在他的手機內發現當地哨站的偷拍照片，他甚至將這些照片傳送給2支俄羅斯的電話號碼，該名從事間諜活動的可疑男子隨即被烏克蘭警方逮捕。

另一方面，利維夫市長薩多維（Andriy Sadoviy）在記者會中直言，俄軍此次攻擊行動是為了向出訪波蘭的美國總統拜登「致意」。拜登日前公開稱，「普丁不能繼續掌權」，甚至還稱他為「屠夫」，儘管白宮事後滅火表示拜登無意呼籲俄國政權更迭，但疑似仍然惹毛了俄羅斯。

►烏西城市利維夫燃料儲存槽遇襲爆炸！ 至少5傷

►拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！ 白宮急澄清「不是那個意思」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》