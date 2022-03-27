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烏克蘭再控俄軍動用白磷！高溫800°C可燒到骨頭　大量平民慘死

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭最近控訴，俄軍在東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）使用堪比化學武器的「白磷」（white phosphorus）來對付烏克蘭軍隊。白磷是一種可燒達攝氏800度以上的極高溫武器，一旦人體與之接觸，就會一直燒到骨頭，火焰難以撲滅，因此相關言論讓國際炸開了鍋。

綜合外媒報導，總統澤倫斯基24日與北約對談時曾透露，俄軍已對烏克蘭動用白磷，「導致無數成人與兒童被殺害」。儘管外媒至今無法證實相關說法，但烏克蘭軍方26日再次指控，俄軍在阿夫迪夫卡附近，使用白磷來對付烏克蘭軍隊。

白磷是一種具有燃燒特質的工業化學品，當白磷彈爆炸時，裡面的化學物質會產生一層厚厚的白色煙霧，因此包括美國在內的國家，都喜歡在戰爭中使用白磷彈製造煙幕來作掩護，或向軍隊發出訊號。

不過，白磷對人類造成的傷害極為嚴重。它的溫度可高達攝氏800度以上，而且附著性很強、火焰難以被撲滅，因此如果白磷與人體發生接觸的話，就會一直燃燒到骨頭，甚至還可能進入血液，毒害腎臟、肝臟和心臟等器官，引起多重器官衰竭。

白磷所釋放的煙霧也會損害呼吸系統，並對平民造成持久傷害，因此儘管它未被國際人道主義法所禁止，卻也有不少國家承諾會將其列入禁用武器當中，不料俄軍現在卻被爆料使用違規武器，引起國際嘩然。

《華盛頓郵報》最近向克里姆林宮求證相關消息時，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，俄國「從未違反國際公約」。過去，俄羅斯和其他112個國家簽署《特定常規武器公約》時，明令禁止各國在民用區域使用燃燒武器。但由於白磷的主要目的是製造煙霧，一些法律學者認為不應將其視為燃燒武器。

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