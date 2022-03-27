龍婆預言「俄羅斯將成世界之主」：沒人能阻止他！歐洲慘淪荒土

▲龍婆預言，俄羅斯將成為世界霸主，而歐洲則會淪為「一片荒土」。（圖／翻攝自網路、取自路透社）

記者王佩翊／編譯

保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）1996年離世，但因生前的預言在死後仍精準命中，因此20多年來依舊被信徒奉為最準靈媒。她在1979年更曾預言，「歐洲會成為一片『荒土』，俄羅斯將成為『世界之王』。」疑似就是指俄國侵烏一事，引發憂慮。

根據《每日星報》報導，盲眼龍婆曾準確地預測911恐攻、英國脫歐，她的預言更被認為有高達85%都能命中。然而盲婆1979年曾經說到，「歐洲將淪為一片『荒土』，俄羅斯會成為『世界之王』。」她還稱，「所有的一切都將融化，就像冰一樣，只有一個東西毫髮無損，那就是弗拉基米爾的榮耀、俄羅斯的榮耀。」眾所皆知，俄國總統普丁的全名就是弗拉基米爾．普丁。

▲俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，而龍婆也曾預言，「沒人能夠阻止俄羅斯」。（圖／路透社）

恐怖預言就好像在暗示俄烏戰爭的結局，引發擔憂。龍婆更表示，「給受害者帶來的傷害太多，沒有人能夠阻止俄羅斯。」她說，「所有在道路上的人都會被拔除，他不但要留存下來，還要成為世界的霸主。」

除此之外，龍婆還對2022年做了許多預測，包括人類將在螢幕前花費比以往更多的時間，虛擬實境將取代現實。而她也提到，會出現一場從西伯利亞起源的病毒大流行，由因氣候變遷所釋放的冷凍病毒引起。與此同時，有許多城市會受到缺水影響，各國被迫尋找替代方案，同時可能帶來一些政治後果。

龍婆還預言印度將出現飢荒，氣溫飆破50度，蝗蟲也會襲擊農作物。而在澳洲與亞洲的部分地區可能會出現更多的地震與海嘯。

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