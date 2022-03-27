臉書帳號「藍正龍」騙很大！沒錢改車...買空賣空至少15人受害

▲士林警方破獲李嫌詐騙買賣家現金、商品案件，並查扣他名下兩輛改裝機車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

沒錢改車居然用騙的！台北市士林警方從去年起接獲民眾報案，發現有一註冊帳號「藍正龍」的惡意網友，透過臉書社群機車改裝零件買賣社團「買空賣空」，先是搜尋刊登賣家帳戶資訊後，再佯裝假賣家兜售改裝貨品，借此騙取消費者匯款，並用贓款購買自己想要的機車改裝部品，歹徒這種「第三方詐騙」手段還會造成真實賣家與下訂消費民眾間糾紛，手段相當惡劣！

士林警方指出，該名臉書帳號從2021年7月間開始遊走臉書各機車改裝社團行騙，警方陸續接獲5名賣家、7名買家遭同樣手法行騙，犯嫌先尋找欲販售改裝機車商品賣家，佯稱要買改裝部品、取得賣家提供之帳戶後，再扮演「假賣家」吸引買家上鉤匯款至賣家帳戶，導致賣家收錢出貨，卻讓犯嫌拿到貨品。

▲士林警方破獲李嫌詐騙買賣家現金、商品案件，並查扣他名下兩輛改裝機車。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方清查北市警方報案紀錄，總計共有有5名賣家及7名買家遭該犯嫌以相同手法詐騙，並組成專案小組鎖定該帳號持有者就是家住萬華區的李姓男子（20歲、經查有詐欺、竊盜前科）涉案。警方3月9日持士林地檢署核發拘票、搜索票在萬華區將他查獲到案，並查扣普通重機2輛、行動電話1支、機車電腦監控器等贓物。

警方調查發現，李嫌以上述手法詐騙網友金額、貨物總價格約5萬餘元新台幣，李嫌落網辯稱，因為缺錢改機車，才會用上述手法騙取匯款及車商的改裝零件部品，警訊後依詐欺等罪將他移送士林地檢署。



士林警方呼籲，如有其他民眾遭上述手法詐騙，可檢具相關資料與士林警分局聯絡指證提告，警方也提醒民眾，網路賣家應確實比對得標人匯款者姓名、匯款帳號、時間及收件人是否相符；而買家下標前，應選擇可信度高、有實體店面的賣家交易，且最好使用面交、貨到付款方式進行驗貨付款，以免遭詐騙。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

