汐止離奇車禍畫面曝！轎車撞分隔島反彈撞路邊5機車　又是酒駕

記者張君豪／台北報導

3月27日8時35分左右，汐止區大同路二段184巷口發生離奇車禍事故，根據監視器畫面錄下，一輛黑色自小客當時行經該路段要往基隆方向，卻離奇自撞中央分隔島，再「反彈」撞到路旁停放的5輛機車才停下，所幸肇事周姓駕駛（23歲）並未有明顯傷勢。

▲周男在台北市飲酒歡唱後堅持開車回基隆，行經汐止區大同路追撞5機車。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警方表示，當時汐止派出所警員在1分鐘內就趕抵車禍現場，初步瞭解為周男駕駛黑色自小客車，沿大同路二段台北往基隆方向直行，先自撞安全島，再直線衝撞到停在路旁之5台機車。消防人員初步檢查周男並無任何外傷，周男則稱自己於信義區KTV與友人飲酒完畢後，清晨5時許要駕車自行返家，對事故如何發生並不清楚。

經員警對肇事周男酒測，酒測值高達0.65MG/L，全案依交通事故處理程序協調後續賠償責任，周男酒駕明顯觸犯公共危險罪，遭警方移送士林地檢署偵辦。汐止警方呼籲：民眾在公眾場所飲酒後，可叫計程車或請未飲酒之友人接送，切勿酒後駕車以身試法。

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