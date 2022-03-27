現在的工作值得繼續嗎？給內向人「7項判斷基準」馬上看

▲目前的工作值得繼續嗎？根據「七項判斷基準」提供摸索建議。（示意圖／shutterstock）



文／井上ゆかり（YUKARI INOUE）

摘自／時報出版《宅創業：內向者的時代來了！》

有許多因為內向人特質而煩惱的人，都會到我的Instagram及LINE留言。其中絕大多數是有關工作。「很在意別人講電話或說話的聲音，沒辦法專心工作。」、「開會期間正在思索自己的看法，卻跟不上別人討論的速度。結果被老闆盯上，以為我一點都不積極。」、「我的工作進度比別人慢，老是拖別人後腿。希望自己能掌握工作要領。」目前的工作值得繼續嗎⋯⋯。

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我會根據「七項判斷基準」提供摸索未來工作模式的諮商建議。下列七項中，有幾項符合你目前的情況呢？

① 滿足目前的薪資條件

一旦換工作，待遇及條件有可能比目前的公司還差，年收入也會下降。比起工作環境，你更重視薪資多寡嗎？

如果你滿足於目前的薪資，也許沒必要冒著風險辭去目前的工作。

② 能挑戰自己想做的事

「待在目前的公司，才能挑戰單以個人名義不可能接觸到的大案子。」如果職場環境能讓自己挑戰有興趣的工作，或許能因此克服工作上的種種壓力並且樂在其中。

由公司提供預算，且有上司當自己的靠山，能在這樣的環境做自己想做的

事，可說是非常幸福。

③ 有想要一起工作的人，對公司的願景產生共鳴

「想要汲取那個人在工作上的推行方式與想法」、「希望自己能為實現公司願景盡一份心力」。公司裡若是有值得尊敬的人，自己也對公司的事業內容產生共鳴，能在這樣的環境下工作，對你來說應是一大利多。

▲公司裡若是有值得尊敬的人，自己也對公司的事業內容產生共鳴，能在這樣的環境下工作是一大利多。（示意圖／Unsplash）

④ 以累積經驗為目的

「想在目前的公司學習某項技術」、「想要先了解這一行的現狀」，這類的工作目的便是為了累積經驗以便實現未來的夢想。工作期間也許會嘗到辛酸或遇到難以苟同之事，這時候的重點是想開一點，把它當作「經驗教訓」，適時轉換心情以自己的目標為重。

⑤ 適合內向人的環境

對於外在刺激相當敏感的內向人來說，職場環境會大幅影響工作的進度與效率。「用隔板劃分個別區域」、「加大辦公桌之間的間隔距離」、「減少接聽電話談業務的次數」、「增加一個人能夠處理的工作」，若是職場環境能如上述保有個人的空間，讓人有充分時間專注在工作上，想必能減輕在公司組織工作的壓力。

能自行決定上下班時間的彈性工時制度，或是不必去公司、在家就能工作的居家辦公制度，對內向人而言是一大福音。

⑥ 有決定權，可在一定範圍內自行調整工作進度

與外向人相比，內向人通常是謹慎派且三思而後行，在能夠自行掌控進度與工作方式的情況下，才能毫無壓力地投入工作。「自己承擔責任，自行決定工作進度」、「只看結果，不問工作過程及方式」的環境，可說是最適合內向人的工作環境。

▲能自行決定上下班時間的彈性工時制度，或是不必去公司、在家就能工作的居家辦公制度，對內向人而言是一大福音。（圖／Unsplash）

⑦ 可望在公司內部解決的煩惱

「容易請調其他團隊或部門」、「近期可以接受居家辦公」，繼續待在目前的公司有可能解決工作上的煩惱嗎？舉個例子，「我被分發到業務部門，可是跟人談業務時都因為太緊張而談不成合約。」像這種煩惱，或許不必特意換工作，請調到行政部門就能解決。不妨一方面確認公司內部的規定，一方面與上司商量，尋找能在目前的公司改善問題的方法。

各位覺得如何呢？如果符合情況的項目較多，即表示繼續待在目前的公司比較好，請以正面的心態投入工作。反過來說，如果認為「沒幾樣符合的⋯⋯」，如今正是認真思考未來工作模式的大好時機。

內向人小知識

一般認為「不受干擾的程度媲美靜謐的圖書館」，才是能讓內向人全心專注的環境。對於同屬內向人的我來說，最容易集中心神的地方是安靜且沒有外人打擾的自家，不過，也有人覺得「太安靜反而無法專注」、「像咖啡廳那樣有些吵雜更好」。

★本文摘自時報出版《宅創業：內向者的時代來了！》，作者井上ゆかり（YUKARI INOUE），內向人諮詢師及心理諮商師。曾經為自己的內向人特質感到自卑長達20年，逐步接受自己的特質後，以獨樹一格的分析能力透過Instagram、YouTube、Twitter等社群媒體介紹「內向人不需改變自己也能活得精彩的生活方式」。如今的時代，兩人之中就有一位內向人。本書正是教你如何擺脫公司組織、照自己的方式工作的指南書。書中附有診斷內向人程度與類型的小測驗，藉著探索自己的優勢，找到最適合的工作方式。

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