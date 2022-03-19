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「內向人」都靦腆害羞、不擅溝通？諮商師揭「3大誤解」顛覆

▲▼內向,思考。（圖／免費圖庫pixels）

▲一般人對「內向人」有很多誤解。（圖／免費圖庫pixels）

文／井上ゆかり（YUKARI INOUE）

摘自／時報出版《宅創業：內向者的時代來了！

由於內向人通常會深思熟慮再採取行動，不知是否這個緣故，許多人皆認為「內向人比較腼腆害羞，不擅長與人交際」。不少內向人也因為人際關係的困擾而來找我諮商。不過，內向人真的具有這項特質嗎？以下是我的想法。

1、未必腼腆害羞

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根據字典，「腼腆（日語為「内気」）」的解釋為「性格軟弱，不夠爽快的模樣」（出自小學館《大辭泉》）。由於內向人習慣在腦袋整理好資訊後再開口，看在別人眼裡，或許便因此覺得內向人沉默寡言又軟弱，並且猶豫不決。

不過，「沉默寡言」未必等於「個性軟弱」吧？我至今接觸過的內向人之中，有不少人能夠明確表達自己的意見及信念，往好的來說便是擇善固執。

2、未必怕生

內向人十分重視獨處的時間，所以跟外向人比起來，不會特別想與別人在一起。此外，對於某些內向人而言，與人來往也是一種刺激，尤其是與陌生人說話反而更讓人緊張不自在，需要花時間慢慢習慣。

因此，「內向都很怕生」只不過是偏見。也有的內向人認為，「我喜歡社交，也喜歡跟別人說話，所以從事服務業。因為這個緣故，我跟人家說自己是『內向人』都沒人相信。」

▲▼《宅創業：內向者的時代來了！》。（圖／時報出版《宅創業：內向者的時代來了！》）

▲「內向人」有各種類型。（圖／時報出版《宅創業：內向者的時代來了！》）

3、溝通能力未必不佳

不擅言辭、說話冷場、談吐不夠條理分明。不少內向人都有這種煩惱。我們內向人確實要花一些時間處理資訊，腦袋裡總是想東想西，表達能力也許比外向人差一些。

話雖如此，我並不覺得內向人的溝通能力很差。根據字典所示，溝通的意思是「參與社交生活的人們互相傳遞意思、感情與想法。」（出自小學館《大辭泉》）與人會話就像傳接球，必須各有傳球與接球的人才能成立。

換句話說，溝通能力優劣與否不是取決於言詞豐富或表達能力。像機關槍一樣說個不停而令人生厭的人，溝通能力不能算是出色吧？

內向人會眼神犀利地觀察對方，認真傾聽並理解對方所說的話，深思熟慮後再發言。倒不如說，有不少人認為「內向人的溝通能力比較好」。

以上便是我對內向人在腼腆害羞、怕生、溝通能力等方面的見解。各位是不是注意到，「內向人本身的特質，不會直接影響人際關係」呢？內向人之中，的確有人腼腆害羞、怕生、不擅溝通。但這些不過是內向人的特質所衍生的「一種傾向」（不知是否「內向」這兩個字的緣故，每當聽到有人以負面的語氣說這句詞語，身為內向人的我，感覺都很不是滋味）。

雖說是內向人，也請不要受偏見影響而決定自己的個性。不要被言辭影響，而是坦然面對自己。

▲▼《宅創業：內向者的時代來了！不必依附公司，宅在家也有出頭天！》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《宅創業：內向者的時代來了！》，作者井上ゆかり（YUKARI INOUE），內向人諮詢師及心理諮商師。曾經為自己的內向人特質感到自卑長達20年，逐步接受自己的特質後，以獨樹一格的分析能力透過Instagram、YouTube、Twitter等社群媒體介紹「內向人不需改變自己也能活得精彩的生活方式」。

如今的時代，兩人之中就有一位內向人。本書正是教你如何擺脫公司組織、照自己的方式工作的指南書。書中附有診斷內向人程度與類型的小測驗，藉著探索自己的優勢，找到最適合的工作方式。

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