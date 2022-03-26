東森前進校園首發團好康拿不完　東吳學生逛好逛滿大呼「很有趣」

▲今天(3/26)是東吳大學校慶，東森前進校園擺攤提供便利服務，有吃、有拿、又有得玩，活動現場人潮不斷。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東吳大學今（3/26）舉辦建校122年校慶運動會，一系列熱鬧活動登場，校園氣氛熱烈，現場還有好吃好玩的各種攤位進駐，東森集團旗下品牌一次擺出6大攤位，陣容龐大超吸睛，有好禮免費拿、又有好康優惠，料理之王廚師也到場分享美味提供試吃，豐富內容帶來滿滿人氣，吸引不少學生開心逛。東森前進校園系列活動首發團從東吳大學開始，未來將持續舉辦，接觸更多年輕族群。

東森前進校園，系列活動率先在東吳大學登場，結合東森自然美、寵物雲、料理之王、阿一鮑魚、ecL彩妝並帶來多項自營商品，透過線下實體活動，讓老師、學生有機會直接體驗東森的便利服務與熱賣的人氣產品，同時推出校園限定專屬好禮，包括東森新會員獨家送888枚東森幣、現場註冊成功可兌換萬歲牌堅果一包、前200名可當場抽明星商品，好康活動吸引學生目光，趕緊拿出手機掃碼加入。

▲▼成為東森新會員，可以獲得東森幣，又可兌換萬歲牌堅果、抽明星商品，吸引許多學生加入。

就有參與活動的陳同學說，「現在天氣偶爾還是乾燥，抽到護手霜很實用」，另一位洪同學也說，「抽到了噴霧，第一次使用很期待，還想去自然美攤位看看有什麼。」由於主活動再搭配各攤位的限定推廣活動，最多可獲得1088校東森幣之外，獎品更是拿不完，像是東森自美然加入Line好友即可參加抽獎，免費帶走面膜、彩妝、試用包，一小時內已發送近200份出去，同時也帶來平價、CP值高的BIOUP科美研系列，包括熱銷的青春露、眼霜、精萃、安瓶、彈潤霜等，推廣給更多人知道。

▲▼東森自美然大放送面膜、彩妝、試用包，一小時內已送出近200份，也帶來平價、CP值高的BIOUP科美研系列產品體驗。

適合年輕族群的ecL彩妝，也是高人氣攤位之一，除了眼影、唇膏、cc霜等系列產品，最貴不到千元，學生可輕鬆入手，現場更請來3位專業彩妝師親自手把手教學，示範如何畫出完美妝容或是加強局部重點，活動報名踴躍，一個接著一個體驗清透妝感，也讓彩妝師的手沒停過，一位李同學表示，「因為平常不會化妝，高中也都素顏，化完之後，有一種終於變成大學生的感覺。」

▲專業彩妝師親自教學如何用ecL彩妝畫出完美妝容。

另外，米其林美味第一次走進校園，阿一鮑魚以三輪車造型攤位打造引來人潮，至官方臉書粉絲團按讚，更可試吃麻辣鴨血豆腐、紅燒半筋半肉牛肉麵、鮑魚雞蓉活力粥、老火靚湯煨鮑魚雞腿麵，不少人聞香而來；阿一鮑魚執行長王世均表示，體驗就是最好的行銷，東森要和學校做結合，到所有的大專院校，把好吃、好用、好玩，全部帶到校園裡直接和年輕人接觸。

▲▼阿一鮑魚免費開放試吃，麻辣鴨血豆腐、紅燒牛肉麵香氣四溢，不少人爭相品嚐。

料理之王兩位廚師黃晶晶、高仲彣，也特地來到東吳校園宣傳「東森農場料理之王料理包」，共6種口味，從中、西式到異國料理，通通應有盡有，可在東森購物全通路購買外，也舉辦試吃活動，現場料理蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇兩款，讓大家可以親嚐味道。黃晶晶分享，大學生住在宿舍，宵夜餓的時候，調理包可以即時加熱馬上食用，搭配麵、飯都可以；高仲彣也說，沒辦法出去吃飯時，料理包就很方便，簡單泡在熱水裡，或用電鍋、微波爐加熱都很便利。

▲現場還有東森農場料理之王料理包試吃活動，由料理之王兩位廚師黃晶晶（左）、高仲彣（右）為大家服務，並分享調理包的方便性。

▲▼東森寵物雲的校園限定好康，吸引家中有毛小孩的人前往攤位。

東森寵物雲則是帶來「NU PETS紐沛犬貓專用益生好罩（免疫益生菌）」、「益菌の革命-寵物專用濕紙巾」等眾多熱門產品，推出買一送一、買就送零食等校園限定好康促銷，還有下載APP即領$50、200枚東森幣、現場好禮4選1等三重送，對於家中有毛小孩的人來說，是現場必逛攤位。黃同學就開心表示，「平常就會去東森寵物雲，今天正好逛到攤位，就拿到了貓咪的海鮮湯包。」對於東森在校園帶來便利服務，吃喝玩樂都有，不僅反應熱絡，很多學生也都認為很有趣，而系列活動未來也將到其他學校做推廣。