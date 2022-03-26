Tiffany ＆ Co.宣布：拒買俄羅斯新開採鑽石！　料有更多大牌跟進

▲美國珠寶品牌Tiffany & Co.。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.宣布，將停止購買從俄羅斯開採的新鑽石，成為第二間不願與全球最大鑽石供應國合作的美國珠寶品牌，預計會有更多國際大牌跟進。

根據《彭博社》報導，Tiffany & Co.在25日公布的聲明中指出，將停止購買從俄羅斯開採的新鑽石，成為繼美國最大珠寶零售商Signet Jewelers後，第二間不願與全球最大鑽石供應國合作的美國珠寶品牌。不過Tiffany & Co.與Signet Jewelers的購買禁令僅適用於「新開採」的鑽石，這意味著在烏俄戰爭開打之前所採購的俄羅斯鑽石，將持續在這兩個品牌流通至少3個月。

根據美財政部數據顯示，俄羅斯鑽石約佔全球原鑽石的30％，且大部分是由俄政府支持的礦業公司Alrosa所開採；美國總統拜登也在11日簽署命令，禁止進口俄羅斯的原鑽石。

《彭博社》指出，Tiffany & Co.與Signet Jewelers抵制俄羅斯原鑽後，預計會有更多國際大牌仿效跟進，尤其是與Tiffany同屬LVMH集團的寶格麗（Bulgari）和豪雅（TAG Heuer）。