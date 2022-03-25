台南高階主管論壇　職災預防找對策健康促進保平安

▲台南市勞工局在嘉南藥理大學國際會議中心，辦理2022年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，邀請專家進行專題演講，副市長戴謙致詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局於25日在嘉南藥理大學國際會議中心，辦理2022年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，針對人體工學、製造業機械危害、中小型企業在遵守法規議題方面面臨的挑戰…等主題，邀請專家進行專題演講。

台南市戴謙副市長、嘉南藥理大學李孫榮校長、大台南總工會黃福賢副理事長、台南市總工會莊名賢監事會召集人等人均與會。論壇首先由財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心健康促進應用部蔡健儀主任，以「自脊健康自己救-您所忽略的人體工學觀念！」為題，講解生活周遭各種環境、系統或領域都有人因工程涉及其中，若不瞭解人因工程概念而使用不當，輕則使人感覺不適，重則帶來人體危害，甚至造成財物損失或人身傷亡事故。

接著由嘉南藥理大學職安系嚴聖博副教授以「製造業機械危害預防實務」為講題，針對製造業常見的機械切割捲夾危害，提出災害預防實務對策。下午「中小型企業在遵守法規議題方面面臨的挑戰」議程分別由台灣汽電共生股份有限公司官田廠工安主管仇詠璋分享該公司「2021年國家職業安全衛生獎-中小企業特別獎」的得獎經驗，以其在職安工作的精進作為，樹立標竿企業形象供其他中小企業效法學習；以及由勞動部職安署南區職業安全衛生中心林棓司副主任以「2021年勞動檢查違法態樣」為題，從檢查機構的視角闡述中小企業常見的違法態樣，作為與會單位警惕的借鏡，避免犯同樣錯誤。

戴謙副市長表示，黃偉哲市長的「希望家園」的施政理念涵蓋建構一個市民可以安全工作的就業職場，而工作環境要想保持在安全的狀態，落實職安工作是其中的不二法門。除了設備要符合安全衛生法規的要求，人員職安意識與觀念也必需相對地提升，從「不知道」到「知道」再到「做到」這裏面就有很多學問，而也唯有真正「做到」才能有效降低職業災害發生的機率。尤其「職安工作沒有最好，只有更好」，本次論壇各個主題及課後的高階主管座談，讓參加的企業界人士有機會與勞工局、職安署、嘉南藥理大學等產官學代表，有機會進行意見交流，讓與會事業單位能藉此獲得實質的幫助，學習別人優良的職安作法並應用在自己的工作領域，共同提升職安業務的水平，以保障勞工朋友的安全與健康。本日活動計有產官學代表約150名出席，活動在熱列討論後順利圓滿閉幕。