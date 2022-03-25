國發基金直投方案宣導列車到台東　加速地方創生與數位轉型

▲國發基金列車到台東，希望加速地方創生與數位轉型。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為加速產業創新加值並促進經濟轉型與國家發展，鼓勵新創企業加強投資花東，國發基金加強投資專案辦公室協同台東縣政府，於25日舉辦國發基金直投方案宣導會。

國發基金加強投資專案辦公室指出，國發基金直接投資方案受理申請國發基金投資金額一億元以上之案件，被投資企業階段涵蓋新創、未上市到上市櫃企業，截至110年第4季，直接投資組合共計66家企業，其中上市20家、上櫃12家、興櫃4家、公開發行2家，尚未公開發行28家，總投資金額644.89億元。而國發基金創業天使投資方案受理首次申請國發基金投資金額2,000萬以下之案件，截至110年第4季，累計投資新創公司共計166家，累計投資金額為20.25億元，誘發天使投資人共同挹注11.92億元，帶動民間投資38.16億元。整體而言，其投資成果豐碩，刺激私部門投資，促進我國經濟成長。

同時，經濟部中小企業處加強投資花東計畫委辦單位中華民國創業投資商業同業公會，亦分享該計畫投資原則及申請流程，期望透過政府的扶植，鏈結在地資源，帶動投資農業、文化、觀光、深層海水、運動休閒、養生休閒、綠色休閒等產業，以促進花東地區產業永續發展，活絡當地社會及經濟環境。

台東縣政府財經處表示，除針對國發基金不同規模、金額方案介紹外，今天宣導活動亦規劃2場主題式講座分享。KKday公司總監鄭棋藏分享線上旅遊平台帶動之地方創生及數位轉型效益，藉此活絡台東地區地方創生企業與線上旅遊平台之連結，同時加速東部地方創生企業數位轉型，推動在地多元文化特色產品，增進地方發展。另一場則安排元智大學教授尤淨纓分享永續觀念下的營運計畫書，透過宏觀的視野，搭載永續發展的營運模式下，以全新的角度思考企業未來發展發展，吸引投資人的目光。



這次國發基金直投方案宣導列車到台東，除了介紹國發基金大規模的直接投資方案，以及小規模的創業天使投資方案與加強投資花東計畫外，亦透過2場主題式分享，給予新創企業以數位轉型及永續發展的觀點思考企業未來營運計畫，增強企業的軟實力。