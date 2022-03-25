高中生清潔消毒長者輔具　勞動參與歡慶另類青年節　

▲國立關山工商學生，清潔消毒長者生活需求輔具 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在青年節前夕縱谷有高職生以實際行動協助整理地方的輔具中心，舉凡零組件的外觀清潔、擦拭、消毒每個步驟都絲毫不馬虎。活動發起的救國團台東縣團委會邀請包括國立關山工商、關山慈濟醫院、慈濟基金會等參與，大家挽起袖子把由民間所捐贈或由慈濟基金會提供的二手輔具分別整理好並擺放整齊，同學們覺得能夠用行動來關懷社區的事務都非常開心。



3月初揭牌成立的「關山環保輔具平台中心」啟用後嘉惠許多縱谷鄉鎮的民眾，無論是行動不便的長者或是疾病臥床等都能透過平台線上申請免費借用。管理維護的慈濟基金會表示，隨者社會人口老化現象逐漸嚴重，尤其鄉下的年輕人又少，如何提升看顧老人家的安全生活起居非常重要；發現透過生活輔具融入生活中使用，能有效減少老人或行動不便者跌倒發生的情形。



救國團組長王品函指出，3月份訂定為「青年關懷月」希望藉此喚起年輕學子能多多關懷生活周遭的人事物，因此聯合關山工商、慈濟基金會辦理「青年環保、關懷環境」社區公益服務。王品函表示，透過青年朋友及社會大眾以志願服務的行動來關懷社區，並動員眾人力量聚焦公益活動；尤其在329青年節前夕，實踐青年有愛、長者無礙的服務精神特別具有意義。



關山工商校長王怡婷說，學校除了鼓勵同學能夠專注校園的課業學習外，也對品德教育非常重視，推動大家培養「說好話、做好事、存好心」的三好運動；這次有機會能讓同學來到生活輔具中心協助整理清潔，提供未來使用者最好的服務需求。3年級的筱蕙指出，鄰居阿公上星期出院因為行動需要「助行器」也正是由輔具中心提供借用，而今天能夠來幫忙清潔消毒也算是為長者或行動不便者盡份心力。