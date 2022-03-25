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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話遠雄盡企業責任　柯文哲承諾：大巨蛋議約完成才發使照

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲25日赴市議會進行施政報告，針對任內的幾項重大工程表示，市場改建將留給下一任剪綵，北美二館任內可開工、北藝目前進入試營運階段、北流9月可以全部完工。至於大巨蛋，柯文哲說，目前市府部分差不多都完成，後續會堅持「先完成議約後再核發使用執照」的立場；他表示，依法遠雄不需要進行超額利潤的議約，但仍喊話對方盡一些企業責任。

▲台北市房地產，房產配圖，大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，北藝歷經千辛萬苦終於完工，現在就是一步一步做起來，正式開幕是8月，士林區的整個復活要靠北藝，也因為這樣今年燈節搬到北藝去辦，今年白晝之夜也會在士林辦，加上北藝，希望能讓士林區有效振興。

北美二館希望在任內可以開工，現在大家就準備召標。北流是全部完工了，到今年9月包括Live house全部都可以完工，從現在開始北流的問題是如何有效的經營。

至於大巨蛋，柯文哲說，大概在台北市政府的部分都處理差不多，「我也跟大家保證，遠雄沒有重新簽約之前，我們使照不會給他」，這個市府會把關；關於超額利潤部分，柯說，最近正在跟遠雄交涉，大家都以務實的態度解決問題。

「純粹法律上，遠雄是沒有必要跟我們簽這個超額利潤的重訂約。」柯文哲表示，但10年過去，我們還是把周邊設施有改善，也許財務重新計算，能夠多這社會回饋的話，也是樂見遠雄願意改正、重新換約有些超額利潤，這對大家都好。

柯文哲表示，台北市政府的部分差不多都完成，剩下就等中央防火避難性能審查通過，剩下就工程的修飾，工程的部分在今年應該可以全部完成，至於將來怎麼營運再講，在我們任內是盡量至少合理的安全的，這是我們做得到的部分去做完。

議員游淑慧質詢時則問，大巨蛋態度是否有所改變？去年還承諾會把超額利潤、重新議約完成，沒有完成就不會核發使用執照，如今是否維持一樣態度？柯文哲重申，「他不給，我不發給他使照」。

游淑慧追問，根據法規，遠雄可以分開申請旅館、商場、巨蛋的使用執照，是否會同意遠雄分批申請，讓他們某部分先營運？柯文哲回應，自己不會這樣做，而且會要求巨蛋一定要先拿到。

議約部分，游淑慧直言市府進度延宕，去年說8月完成，後來改口年底，如今依舊沒有結論？副市長黃珊珊解釋，遠雄本來拿109年的投資報告，但因為去年疫情，又補了一份影響評估，「目前正在重新估算財務」，直言目前大巨蛋卡關是因內政部營建署，而非議約。

▲台北市長柯文哲皮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲赴議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）

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