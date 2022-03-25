蔣萬安餐會脫罩逐桌跑喊凍蒜　黃珊珊：防疫還是最重要

記者陳家祥／台北報導

由於日前嘉義婚宴群聚擴大，中央流行疫情指揮中心22日宣布即起禁止宴席逐桌敬酒敬茶。有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，被爆出在24日出席餐會時沒戴口罩逐桌打招呼，疑似違反中央防疫指引。對此，台北市副市長黃珊珊表示，北市衛生局會依照程序處理，並提醒防疫還是最重要，有狀況就要改正。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



台北市長柯文哲25日赴議會施政報告，民進黨議員王閔生質詢時問到，指揮中心22日宣布喜宴不得逐桌敬酒茶，因為會脫下口罩，如果要逐桌打招呼一定要戴口罩。而新聞報導蔣萬安立委在昨天出席餐會時，違反規定沒戴口罩逐桌打招呼，還喊「凍蒜」，「請問台北市的指揮官黃珊珊副市長，要怎麼處理？」

對此，黃珊珊表示，都是要有相關事證還要請他陳述意見，所以衛生局會照程序處理。衛生局長黃世傑則說，防疫指揮官陳時中部長有說，因為3月22日有宣佈不能逐桌敬酒，「按照陳部長講法，現在還在跑行政流程，所以他也講說蔣萬安委員有道歉，這樣就可以了」。

黃珊珊表示，都要依照規定，我之前可能也會有一些忽略的地方，每個人都會有這狀況，防疫還是最重要，有狀況就要改正，還是要依中央指揮中心公布的原則處理。