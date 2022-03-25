台南鹽水溪橋伸縮縫狂冒濃煙！網聯想氣爆驚喊快逃　原因曝光

▲台南市鹽水溪橋的伸縮縫25日凌晨不斷冒出濃濃白煙，台南市政府工務及警察、消防、環保單位上午急查，發現疑有遊民在橋下燒東西才造成「冒煙」，橋梁管線與結構無虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名網友25日凌晨4時許在臉書社團「台南大小事」PO文指出，鹽水溪橋的伸縮縫不斷冒出濃濃白煙，讓他覺得不太尋常，不少網友也紛紛感到緊張，聯想到高雄氣爆事件，網友都很緊張，台南市政府及警察、消防、環保單位上午急查，發現疑有遊民在橋下燒東西才造成「冒煙」，橋梁管線與結構無虞。

位在中華北路二段、文賢路交叉路口，鹽水溪橋的伸縮縫，25日凌晨莫名冒出濃濃白煙，白煙已經影響開車視線，無法清楚看見前方車輛，許多網友都說：「覺得不尋常，快跑」，也有人聯想到高雄氣爆事件，感到緊張不安。

據了解，鹽水溪橋交界之轄區台南市警三、五分局及消防局、環保局均未接獲民眾報案，橋梁主管機關工務局25日上午8時多，接獲通報馬上通知橋梁管線相關單位與警方一同前往會勘，經工務局等相關單位檢視橋梁結構與管線安全無虞，欣然瓦斯人員檢測也無異常情況，但橋下現場發現有焚燒雜物跡象，上層管線有煙薰痕跡。初步研判懷疑可能有遊民在橋下燃燒東西，濃煙往上竄才從伸縮縫冒出大量濃煙。目前實際原因將由警方採證調查釐青中。