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台南市麻豆堆高機翻覆　駕駛壓車底10分鐘...送醫搶救仍不治

▲台南市麻豆區1處產業道路發生一起意外事故，消防人員發現係1部堆高機翻覆，駕駛人被壓在翻覆車體下動彈不得，消防人員馬上搶救送醫，仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市麻豆區1處產業道路發生一起意外事故，消防人員發現係1部堆高機翻覆，駕駛人被壓在翻覆車體下動彈不得，消防人員馬上搶救送醫，仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於25日上午8時43分許據報，麻豆區1處產業道路發生意外事故，消防人員發現係1部堆高機翻覆，駕駛人被壓在車體，消防人員以吊臂吊起車體，將該名男駕駛搶救脫困送醫，經麻豆新樓醫院全力搶救，仍宣告傷重不治身亡。

▲台南市麻豆區1處產業道路發生一起意外事故，消防人員發現係1部堆高機翻覆，駕駛人被壓在翻覆車體下動彈不得，消防人員馬上搶救送醫，仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局25日上午據報麻豆區1處產業道路發生意外事故，馬上出動學甲及麻豆消防分隊前往搶救，麻豆小隊長黃建佳帶班到場，發現現場道路狹小，到達現場有1輛堆高機翻覆田中，1名年約30男子被堆高機車體壓住，已OHCA無生命跡象，馬上由學甲分隊救護人員靜脈注射及施打腎上腺素搶救。

▲台南市麻豆區1處產業道路發生一起意外事故，消防人員發現係1部堆高機翻覆，駕駛人被壓在翻覆車體下動彈不得，消防人員馬上搶救送醫，仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

麻豆分隊使用消防車吊臂將堆高機側邊吊起，由救災及救護人員將傷患拉出脫困，過程約10分鐘，學甲消防分隊護車除施以急救外，同步以救護車送麻新樓醫院搶救。

▲台南市麻豆區1處產業道路發生一起意外事故，消防人員發現係1部堆高機翻覆，駕駛人被壓在翻覆車體下動彈不得，消防人員馬上搶救送醫，仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

據了解，麻豆新樓醫院急診醫療團隊接獲該名傷患者 ，人已經ohca無生命跡象，醫療團隊全力急救半個小時後無效，在上午9時55分許宣告傷重不治身亡。
.
警方初步調查，該名傷者公司負責人表示，不知傷者為何會駛落田中，詳細肇事原因由警方調查釐清外，並報請檢察官相驗中。.

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