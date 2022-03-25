粒粒分明「飯要冷凍」？　國宴廚曝炒飯2關鍵：常溫更好

▲台式炒飯重點在爆香。（圖／我的老公是大廚）

網搜小組／黃品臻報導

俗話說「越簡單的越困難」，料少的炒飯，要能做得好吃，最考驗的就是基本功。為了在家就能炒出美味炒飯，節目《我的老公是大廚》點出炒飯好吃的關鍵，更加碼公開經典台式炒飯、鼎泰豐式炒飯以及日式青椒牛肉絲炒飯的製作方法。

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▲用聽的學各種料理知識。

資深美食記者王瑞瑤搭檔國宴大廚保師傅，本集教大家如何做出「好吃的炒飯」。王瑞瑤提到，曾聽過想吃到粒粒分明的炒飯，秘方就是白飯煮好之後要拿去「冷凍」，冷凍過後的白飯拿去炒就能夠粒粒分明，不過這種做法有個缺點，那就是炒飯會變的非常乾，難以下嚥。

對此保師傅解釋，從冷凍櫃拿出來的白飯，要炒到變熱就會因此而太乾，要使用這方法炒飯不是不行，不過白飯在下鍋前，可以先用微波爐加熱，讓白飯處在溫涼狀態再炒，以此方式讓飯粒保有一點水分。

不過要真正做出好吃的炒飯，保師傅說，還是要用「常溫的米飯」，且選米也有學問，他推薦有黏性的蓬萊米，想吃顆粒分明的炒飯，就在煮飯過程控制水分。保師傅表示，米和水的比例是「1：0.85~0.9」，蒸煮前要先浸泡30分鐘，裡面滴進一點點油可以讓飯粒比較不會黏在一起，蒸熟後，務必先把要炒的飯量倒出來弄鬆、散熱，以此達到粒粒分明的效果；另外炒飯的油也是一大重點，保師傅推薦豬油、葵花油、橄欖油、玄米油都可用來料理。

▲▼炒飯要能粒粒分明的關鍵。（圖／我的老公是大廚）

了解白飯關鍵後，節目中也把台式炒飯、鼎泰豐式（外省式）炒飯、日式青椒牛肉絲炒飯全步驟大公開，以台式炒飯為例，最看重的就是「蛋香和蔥香」，保師傅分享，鍋中油熱後，放入洋蔥、蔥、紅蘿蔔，爆香至顏色焦黃，趁熱把蛋倒下去，這時先不要動，等到有蛋香味再煎炒，接著加入白飯，並以鹽、味精、胡椒粉調味，先開中小火將飯炒透，炒透後再開大火將飯快速炒鬆，炒鬆後起鍋淋醬油，一道經典的台式炒飯就完成了。

▲保師傅分享台式炒飯製作方法。（圖／我的老公是大廚）

若想加入肉絲、香腸等主食，保師傅說，記得要先煎熟盛盤，並利用留下來的油爆香蛋和蔥，最後再把主食與白飯放下去一起炒。至於喜愛鼎泰豐式炒飯、日式青椒牛肉絲炒飯的人，詳細製作方法都在本集《我的老公是大廚》，歡迎收聽／收看！

★美食家Ｘ大主廚犀利談料理！