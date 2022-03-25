　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粒粒分明「飯要冷凍」？　國宴廚曝炒飯2關鍵：常溫更好

▲▼《我的老公是大廚》EP8。（圖／我的老公是大廚）

▲台式炒飯重點在爆香。（圖／我的老公是大廚）

網搜小組／黃品臻報導

俗話說「越簡單的越困難」，料少的炒飯，要能做得好吃，最考驗的就是基本功。為了在家就能炒出美味炒飯，節目《我的老公是大廚》點出炒飯好吃的關鍵，更加碼公開經典台式炒飯、鼎泰豐式炒飯以及日式青椒牛肉絲炒飯的製作方法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲用聽的學各種料理知識。

資深美食記者王瑞瑤搭檔國宴大廚保師傅，本集教大家如何做出「好吃的炒飯」。王瑞瑤提到，曾聽過想吃到粒粒分明的炒飯，秘方就是白飯煮好之後要拿去「冷凍」，冷凍過後的白飯拿去炒就能夠粒粒分明，不過這種做法有個缺點，那就是炒飯會變的非常乾，難以下嚥。

對此保師傅解釋，從冷凍櫃拿出來的白飯，要炒到變熱就會因此而太乾，要使用這方法炒飯不是不行，不過白飯在下鍋前，可以先用微波爐加熱，讓白飯處在溫涼狀態再炒，以此方式讓飯粒保有一點水分。

不過要真正做出好吃的炒飯，保師傅說，還是要用「常溫的米飯」，且選米也有學問，他推薦有黏性的蓬萊米，想吃顆粒分明的炒飯，就在煮飯過程控制水分。保師傅表示，米和水的比例是「1：0.85~0.9」，蒸煮前要先浸泡30分鐘，裡面滴進一點點油可以讓飯粒比較不會黏在一起，蒸熟後，務必先把要炒的飯量倒出來弄鬆、散熱，以此達到粒粒分明的效果；另外炒飯的油也是一大重點，保師傅推薦豬油、葵花油、橄欖油、玄米油都可用來料理。

▲▼《我的老公是大廚》EP8。（圖／我的老公是大廚）

▲▼炒飯要能粒粒分明的關鍵。（圖／我的老公是大廚）

▲▼《我的老公是大廚》EP8。（圖／我的老公是大廚）

了解白飯關鍵後，節目中也把台式炒飯、鼎泰豐式（外省式）炒飯、日式青椒牛肉絲炒飯全步驟大公開，以台式炒飯為例，最看重的就是「蛋香和蔥香」，保師傅分享，鍋中油熱後，放入洋蔥、蔥、紅蘿蔔，爆香至顏色焦黃，趁熱把蛋倒下去，這時先不要動，等到有蛋香味再煎炒，接著加入白飯，並以鹽、味精、胡椒粉調味，先開中小火將飯炒透，炒透後再開大火將飯快速炒鬆，炒鬆後起鍋淋醬油，一道經典的台式炒飯就完成了。

▲▼《我的老公是大廚》EP8。（圖／我的老公是大廚）

▲保師傅分享台式炒飯製作方法。（圖／我的老公是大廚）

若想加入肉絲、香腸等主食，保師傅說，記得要先煎熟盛盤，並利用留下來的油爆香蛋和蔥，最後再把主食與白飯放下去一起炒。至於喜愛鼎泰豐式炒飯、日式青椒牛肉絲炒飯的人，詳細製作方法都在本集《我的老公是大廚》，歡迎收聽／收看

 ★美食家Ｘ大主廚犀利談料理！

 

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
男友狂聞她胸部讚：有奶香！網＋1刷爆　專家解答了
台灣最強連鎖拉麵不是一嵐！老饕曝心中最愛：便宜又免排
日本名導病逝享年57歲　妻子哀痛：就像安靜睡著般
毛巾「別再借用一下」！醫勸：出現1狀態該換了
六都只有台南沒捷運！在地人揭「2原因」猛搖頭：光想就恐怖
快訊／高鐵宣布加薪2.5%　4月1日起生效
老翁吞超強春藥！「彈出電鑽」激戰賣淫女後竟暴斃床上
粿粿「純白婚紗照」曝光！　甜倚老公網刷一排恭喜
女星爆「赴SM當練習生」假的！　他控：請假幾週騙經紀約
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽媽暴怒找尪出氣！他看電視一半彈起…下秒「成功脫罪」萬人笑翻

快訊／高鐵宣布加薪2.5%　4月1日起生效

世新攜手風度影業啟動產學合作　百萬獎金號召學生拍攝創意短片

以為有「蜘蛛人」幫自己！HBL年度MVP陳將双：看見他會哭出來

「太魯閣事故傷者」痛批被遺忘！約見交長卻臨時被放鴿子

明晚變天「驟降10度」雨彈狂轟！這2天清晨最冷

不明傳播鏈增變7條！「基隆警、樹林科技廠」雙燒　米迪幼兒園結案

華燈初上真實版　媽媽桑席耶娜的條通人生

屏東新園26日降壓供水7小時　6770戶受影響請提早備水

最美街景！實習郵差信件意外灑落車陣　多名民眾冒雨幫撿

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

王少偉節目告白...許藍方：很官腔！ 小S怒「妳再天兵下去就找不到男朋友」

媽媽暴怒找尪出氣！他看電視一半彈起…下秒「成功脫罪」萬人笑翻

快訊／高鐵宣布加薪2.5%　4月1日起生效

世新攜手風度影業啟動產學合作　百萬獎金號召學生拍攝創意短片

以為有「蜘蛛人」幫自己！HBL年度MVP陳將双：看見他會哭出來

「太魯閣事故傷者」痛批被遺忘！約見交長卻臨時被放鴿子

明晚變天「驟降10度」雨彈狂轟！這2天清晨最冷

不明傳播鏈增變7條！「基隆警、樹林科技廠」雙燒　米迪幼兒園結案

華燈初上真實版　媽媽桑席耶娜的條通人生

屏東新園26日降壓供水7小時　6770戶受影響請提早備水

最美街景！實習郵差信件意外灑落車陣　多名民眾冒雨幫撿

媽媽暴怒找尪出氣！他看電視一半彈起…下秒「成功脫罪」萬人笑翻

笑笑直播洩「小玉最新近況」！　捲換臉風波復出：當然還是朋友

屏東縣長初選政見會登場　周春米喊話「能言善道不如明公正道」

澎恰恰重提20年前光碟案被狂酸！　林董直播嗆酸民：比垃圾還不如

吳謹言《尚食》自砍許凱吻戲　喜歡BE：怕別人衝出來打我

《氣象廳》朴敏英上班族穿搭百科！5基本款穿上身超高級

日本名導青山真治病逝享年57歲　妻子哀痛：就像安靜睡著般

廖健富腰不舒服　樂天確定開季3捕名單

影／不怕套牢！2022金虎年投資理財必勝三式

男友狂聞她胸部讚：有奶香！網＋1刷爆　性學專家「8個字解答了」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺慣老闆一家成死囚

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

明晚變天「驟降10度」雨彈狂轟！這2天清晨最冷

麥當勞點餐有訣竅！「內行點法」鐵粉不藏了

吞止痛藥陪出遊！她經血沾裙男友「卻喊1句」　網怒：放生了

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

結婚女同事包2千　10年後換他被難倒

更多熱門

相關新聞

國宴廚教「清炒蝦仁」基本功　Q彈爽脆的關鍵在這

國宴廚教「清炒蝦仁」基本功　Q彈爽脆的關鍵在這

每本食譜一定都會有「清炒蝦仁」，不過蝦仁該怎麼處理才會好吃呢？節目《我的老公是大廚》不藏私，要教大家如何炒出又甜又脆的蝦仁，只要學會清炒蝦仁的基本 「蝦仁處理法」，之後不管是做蝦仁炒飯或是蝦仁烘蛋，只要跟蝦仁有關的料理都可以輕鬆上手。

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣醬」超簡單

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣醬」超簡單

東坡肉關鍵在「黃酒三弄」　國宴主廚手把手教學

東坡肉關鍵在「黃酒三弄」　國宴主廚手把手教學

泡麵、衛生紙都輸了！網抓包「它」狂漲價：快吃土

泡麵、衛生紙都輸了！網抓包「它」狂漲價：快吃土

關鍵字：

王瑞瑤保師傅我的老公是大廚炒飯台式炒飯鼎泰豐式炒飯外省式炒飯日式炒飯

讀者迴響

熱門新聞

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺慣老闆一家成死囚

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

快訊／全家發票中獎名單一次看

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

快訊／萊爾富開出千萬發票！

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面